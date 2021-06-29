財政部促參司今日表示，引導民間資金投入公共建設仍積極推動，預計今年到2022年上半年止，公共建設商機共計99案，規模可突破2000億元，規模及案件數將創近3年新高。

促參司表示，公共建設99案源中，依促進民間參與公共建設法（促參法）共計61案，規模有652億元，其中以社會及勞工福利設施包含長照、勞工育樂中心等14件；交通建設包含停車場、轉運站13件；文化設施包含創意產業文化創意產業園區、古蹟或歷史建築等12件，是案件數最多的公共建設類別。

而六都當中，高雄市的推案量為9件，金額高達430億元，有機會挑戰招商王，其中最具規模的招商案件為高雄市南區綠能發電示範廠BOT案，規模上看100億元；第二名則為台北市，雖然案件數只有5件，但是投資規模都相當大，整體投資金額達227億元，其中捷運系統萬大線莒光站及金城機廠用地土地開發案投資規模就有220億元。

新北市也有11件，投資規模也上看230億元，新北市也將推大案，為銀新未來城興建營運移案，該案規模也有65億元。

其他桃園市則有11件投資規模147億元、台中市10件投資規模115億元、台南市則僅推9件，投資規模74億元。

財政部進一步表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，在籌備今年招商行銷作業時，即考慮網路行銷與應用趨勢，採實虛併進之招商作業，以實體招商大會搭配線上招商地圖網站共同媒合商機。

促參司表示，歷年實體招商大會原則於7、8月份舉辦，今年將視疫情影響調整辦理方式，另特別增置招商地圖網站，設有投資懶人包、商機案源查詢、亮點案件專區等功能，以利投資人迅速瞭解各種民間參與公共建設相關規定及作業程序，並可搭載地理資訊系統圖像化方式查詢案件資訊，機關可以滾動更新案源資訊，讓投資人可隨時隨地獲取最新商機資訊，透過線上即時資訊及聯繫管道建立，加速有效媒合商機。