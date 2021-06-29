有些人很注重自己的外在形象，總是以光鮮亮麗的模樣出現在眾人眼前，然而私底下卻可能藏著不同的面貌。搜狐命理專欄點名天秤座、獅子座和雙魚座，這3個星座的人出門在外總是打扮得非常好看，然而一回到家中卻邋遢到不行，有著讓人跌破眼鏡的超級大反差。

1、天秤座

天秤座外表出眾，認為整理打扮自己是對別人的一種尊重，也是努力生活的證明，只要他們一出門絕對是驚艷全場，就算只是出門倒垃圾、到樓下超商買個東西，他們也要打扮一下；不過在外光鮮亮麗的天秤座，只要一回到家就會瞬間解放自我，穿著吊嘎、藍白拖鞋，邋遢的模樣絕對跌破眾人眼鏡。

2、獅子座

獅子座非常注重自己的外在形象，希望留給別人良好的印象，因此出門都會特別在意服裝儀容，但事實上他們對自己沒有太高的要求，因此待在家裡時就會表現出邋遢的一面，甚至懶惰到希望所有事情都能在床上就完成，讓人很難將這樣的他們，和在外霸氣自信的樣子連結在一起。

3、雙魚座

雙魚座出門在外總是把自己打扮得很精緻，就像是天生的王子／公主，但他們私底下的生活有著極大的反差，房間四處堆滿了雜物，他們也懶得去收拾，隨手放的物品過一下也就忘記了，而且雙魚座不太喜歡做家事，基本上很久才會整理一次房間，平時宅在家最喜歡的就是躺在床上或沙發上，什麼事都不做。