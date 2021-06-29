印度變異株（Delta）疫情擴大，日前確診的不明感染源7旬果農確定檢出Delta，其妻子也在今日確診新冠肺炎。整起群聚累計14人確診、9人確定感染Delta。專家表示，屏東地區老年人口多，一旦疫情爆發，恐釀成多人死亡，必須及早部署醫療資源。由於老年人輕轉重症的時間不長，建議要及早檢驗、及早送往鄰近的高雄治療，勿等到重症才送，否則1小時多的車程，氧氣一定不夠。

屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（中央流行疫情指揮中心提供／林周義台北傳真）

北醫附醫胸腔內科主任周百謙表示，Delta傳播力強，不需要太多的病毒就可以在體內複製。這名不明感染源的果農Ct值只有11，妻子的Ct值則是16.6，病毒量都相當高。令人擔心的是，他們在社區中也會和他人接觸，買菜、行走的過程都有可能傳播，相關接觸者、曾前往的枋寮醫院的人員，在經過1採之後的幾天內都需進行2採，避免有遺漏個案產生。

周百謙表示，雖然屏東已經開打疫苗，不過也要等到民眾完整接種2劑才會有效，以AZ為例，需要間隔10周才能接種第2劑，在防禦力低的這10周內，必須要把醫療物資大量送往屏東，醫療的整備也要提前部署，避免醫療癱瘓的情形發生。

由於屏東地區老年人口多，與萬華區有得比，而老年人多有共病，是重症高風險群，周百謙認為，需把萬華經驗用在屏東身上。以當地醫療規模來看，一旦疫情爆發就可能釀成大量死亡，必須及早把感染者檢驗出，並提前送往鄰近的高雄治療。老年人由輕症轉重症的時間不長，若等到重症才後送，1個多小時的車程，氧氣一定不夠。