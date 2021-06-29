被動元件大廠國巨（2327）、奇力新（2456）雙雙宣布停牌，國巨集團內部併購傳言再起。

奇力新資本額26.35億元，這幾年已經陸續合併台灣的美桀、美磊，及隸屬於國巨的高階材料廠飛磁，大陸的向華電子、線圈廠信源科技也納入奇力新版圖；奇力新目前為全球一體成型電感（Molding Choke）的產能王，在全球電感排名上，已經坐三望二，市值約當266億元，年營收約新台幣174億元。

而國巨目前已是鉭質電容、晶片電阻全球龍頭，MLCC排名全球第三，合併普思之後，功率型磁珠電感也高居全球第二大。