台中市連日午後大雨，大里區文心南路與福德路交叉口附近人行道上，一顆行道樹疑人行道苗圃土石漸漸鬆軟，29日下午5時19分連根拔起倒塌，剛好壓到一輛停在路邊的汽車，幸好車上沒人，不過該車引擎蓋，遭樹幹壓到凹損。
橫倒的行道樹也佔據了機車道及慢車道，僅剩中間車道及快車道可通行，影響往大里方向的車流順暢，霧峰分局大里分駐所，立即調派2名員警於現場疏導車流。
中市建設局養工處屯區工務段，立即派合約廠商前往移除路樹，直至18時38分，已移除倒塌的路樹，全線恢復。
台中市連日午後大雨，大里區文心南路與福德路交叉口附近人行道上，一顆行道樹疑人行道苗圃土石漸漸鬆軟，29日下午5時19分連根拔起倒塌，剛好壓到一輛停在路邊的汽車，幸好車上沒人，不過該車引擎蓋，遭樹幹壓到凹損。
橫倒的行道樹也佔據了機車道及慢車道，僅剩中間車道及快車道可通行，影響往大里方向的車流順暢，霧峰分局大里分駐所，立即調派2名員警於現場疏導車流。
中市建設局養工處屯區工務段，立即派合約廠商前往移除路樹，直至18時38分，已移除倒塌的路樹，全線恢復。
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