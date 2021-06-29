連日中午過後大雨，29日下午5點19分中市大里區文心南路、福德路口附近，一顆行道樹倒塌，影響機車及慢車道，警方於現場指揮交通。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市連日午後大雨，大里區文心南路與福德路交叉口附近人行道上，一顆行道樹疑人行道苗圃土石漸漸鬆軟，29日下午5時19分連根拔起倒塌，剛好壓到一輛停在路邊的汽車，幸好車上沒人，不過該車引擎蓋，遭樹幹壓到凹損。

橫倒的行道樹也佔據了機車道及慢車道，僅剩中間車道及快車道可通行，影響往大里方向的車流順暢，霧峰分局大里分駐所，立即調派2名員警於現場疏導車流。

中市建設局養工處屯區工務段，立即派合約廠商前往移除路樹，直至18時38分，已移除倒塌的路樹，全線恢復。