屏東縣一名印尼移工，曾與Delta變種病毒確診的白牌車司機接觸，應該居家隔離，卻逃逸到南投縣仁愛鄉華崗地區打工，經尋獲後核酸檢測結果為陰性，並送集中檢疫所隔離，29日卻傳出他有發燒症狀，已經送醫治療。

南投縣衛生局長黃昭郎表示，該名移工如果在集中檢疫所出現發燒症狀，送到醫院治療時，醫院會再做篩檢，若是核酸檢測PCR是陽性，就會通報衛生局；目前可能還在篩檢後綜合研判階段，因此尚未接獲相關訊息，所以對該名移工的症狀不清楚。

該名印尼籍移工，在屏東縣擔任漁工，曾經搭乘確診個案司機（案14289）駕駛的白牌車，必須隔離14天，隔離期限要到7月3日才解除，但他透過朋友介紹，跑到仁愛鄉華崗地區打零工，據了解是要到茶園工作。

印尼籍移工27日凌晨搭乘計程車到仁愛鄉，衛福部疾病管制署隨即通報南投縣衛生局請警方協尋，當晚找到人，先後在當地停留23小時；移工由消防局救護車連夜載到集中檢疫所隔離，經過核酸PCR檢測為陰性，仁愛鄉公所清潔隊已針對他的足跡進行消毒。另外，匡列與移工接觸的14人，則由衛生局派員上山，進行專案篩檢。

南投縣社會及勞動處長林志忠表示，據了解該名移工到仁愛鄉是要從事採茶工作，但是否真的非法打工，要等警方筆錄送達，才能依據實際案情判斷；依據《就業服務法》規定，雇主如雇用非法逃逸移工，可裁罰15萬元，非法移工則是裁罰3萬元。