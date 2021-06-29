股神巴菲特（Warren Buffett）上周宣布，將其價值41億美元的柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股票捐予5家基金會，引發市場熱議，迪士尼女繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney）盛讚巴菲特是一位心地善良的好人，但對於他捐出的這筆錢，不贊同其將財富捐予慈善機構，而非政府的做法。

巴菲特於15年前承諾，將捐出逾47萬股所有波克夏海瑟威的股票，而如今他向5個慈善基金會捐贈價值達41億美元的股票，已達成了一半目標，目前手中仍擁有逾23萬股。

《商業內幕》報導，阿比蓋爾日前在社群平台推特（Twitter）發文，對巴菲特所捐的款項流向有點意見，她先是稱讚巴菲特的確是一個心地善良的好人，「但捐贈的財產應該由政府更公平、更負責的使用」。

阿比蓋爾是迪士尼聯合創辦人華特（Walt Disney）的孫女，在公司沒有任何職位，且僅持有少量的股份，她曾於2年前透露，自己的資產為1.2億美元。

值得一提的是，阿比蓋爾和巴菲特的分歧絲毫不令人意外，阿比蓋爾本月才剛在《大西洋月刊》對含巴菲特在內的許多富豪，批評他們的觀點，文中指出，正是「政府非常的糟糕，因此絕不能把錢交託給它」這種觀念，促使許多億萬富翁拚了命的減少稅收。

阿比蓋爾在21歲繼承了一大筆的財產，而當時她的顧問跟她說，「政府官員會浪費掉妳的錢」，與其他富豪擁有的觀點不謀而合。

而也就在那時候起，阿比蓋爾的觀點就一直在改變，她《大西洋月刊》上質疑，「億萬富翁的財富是建立在數百萬人在食物、醫療健保等基本需求上，處於恐慌的社會結構上，他們怎麼能如此的心安理得」。