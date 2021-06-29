隨著美國聯準會(Fed)與美國財政部在新冠疫情爆發後聯手救市，不僅降息，且市場挹注極度寬裕的資金量，讓資金無處可去的情況下，湧進房地產市場，美國房市價格近期不斷衝高，但Fed在6月的利率決策會議報告仍堅持維持每個月購債1200億美元的計畫，這導致Fed官員出面警告，美國房市將迎來無法承受的暴漲暴跌，呼籲暫停繼續購入不動產抵押貸款證券(MBS)的行動。

據金融時報報導，美國房市燒得火熱，傳出有售屋採取現金交易，賣價比買家開價高出100萬美元，顯示美國房市已經來到相當瘋狂的地步，儘管如此，Fed每月仍花費400億美元購入MBS，雖然Fed近期已經暗示開始討論緊縮貨幣政策的可能性，但外界擔憂，Fed購債計畫若持續下去，決定動手之際危機可能已經爆發了。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar警告，Fed此舉無疑是在房市上提油救火。美國房地產經紀人協會(National Association of Realtors、NAR)近期公布，5月美國成屋中位數售價年增23.6%，也是首度突破35萬美元關卡，歐巴馬政府的首席經濟顧問Jason Furman警告，現在房價爆炸，房地產所有資產都在漲價，Fed也不該再替民眾壓低房貸利率。

波士頓聯準銀行總裁Eric Rosengren表示，通膨回歸2%目標非常重要，代表需要維持房市不會大起大落，他也希望房市不要過度繁榮，由於美國與全球房市曾經發生過暴起暴落的情況，這是傷害金融穩定的根源，他也強調，並不認為美國房市會崩盤，只是必須密切注意該市場現象。聖路易斯聯準銀行總裁James Bullard也認同看法，認為Fed必須關注房市狀況；達拉斯聯準銀行總裁Robert Kaplan指出，Fed停止購入MBS事不宜遲。