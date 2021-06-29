正修科大國企系、休運系和企管系3師共同研發「Ustart 新型感應燈」，將感應燈由全暗改為弱光模式，一舉在教育部「2021全國技專校院專題製作競賽」奪下銀獎，獲2萬元獎金。

正修科大表示，「Ustart 新型感應燈」的發想來自學生製作畢業專題時，團隊成員曾入住一間歐洲飯店，飯店走廊全部安裝感應燈，當旅客進入走廊時，呈現在眼前的是一片漆黑，必須繼續往前行，走廊燈才會陸續亮起，雖有達到節電效果，但當燈光突然亮起，眼睛就會覺得非常不適應。

正修科大Ustart新型感應燈設計，當有人靠近時，眼睛不會因一瞬間光亮感到不舒適，走廊、樓梯無人經過，感應燈則會呈現弱光狀態，旅客或夜歸人不用再面對漆黑走廊，除可維持基本亮度，省電率更高達90％，兼具安全、美觀與節能，非常適合大樓停車場、走廊、樓梯間或廁所感應照明。

研發團隊很感謝學校協助並已成功商品化，讓團隊成員在生活創意大樓安裝這項新型感應燈，未來全校各大樓走廊、停車場、樓梯間3000盞照明燈若全面更新為新型感應節能燈，每年可省下大筆電費。

正修科大指出，「Ustart 新型感應燈」已成功商品化，除正修科大外，目前已成功推展至義守大學、竹崎高中、嘉義家職、布袋國中、光榮國小等5校共安裝 1214盞，桃園某社區也開始使用這項產品，未來預計推廣至全國各級學校、政府機關或民間大樓住宅，可說是商機無限。