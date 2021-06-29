三星今（29日）凌晨在MWC世界行動通訊大會中，線上發表了全新的One UI Watch用戶體驗，不僅強化了Galaxy Watch與智慧型手機的連結，更可透過與Google Play共同打造的整合平台去下載各種第三方應用APP，讓使用者能夠體驗Galaxy Watch的效能提升，以及與智慧型手機中的無縫連結，去達到更佳的智慧方便生活。

三星發表了全新的One UI Watch升級，強化了Galaxy Watch與智慧型手機的連結，可讓用戶在手機安裝與手表相容的APP後，即會同步下載至Galaxy Watch上等功能。（翻攝三星YouTube官方頻道畫面）

在三星全新的One UI Watch升級中，當三星手機上客製化不同時區的時鐘時，手表也將會同步可看到以外，當手表設定來電與訊息的封鎖對象時，封鎖名單亦將套用至手機上。（翻攝三星YouTube官方頻道畫面）

全新的One UI Watch升級，可讓當用戶在手機安裝與手表相容的APP後，即會同步下載至Galaxy Watch上，另外三星手機上可客製化不同時區的時鐘，手表也將會同步可看到以外，當手表設定來電與訊息的封鎖對象時，封鎖名單亦將套用至手機上。而用戶還可透過Google Play下載Google Play第三方APP，以整合並展開各項新功能，還有進化版的表面設計工具等更新，預計於今年夏季Unpacked發表的新Galaxy Watch，將成為搭載One UI Watch與嶄新整合平台的首款裝置。