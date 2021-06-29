嘉義市虎爺會行善團、嘉義城隍廟和嘉義市愛鄉慈善會29日一同捐贈物資和禮券給街友。（呂妍庭攝）

歌手董育君亦到場協助分送物資，為街友噴酒精消毒。（呂妍庭攝）

嘉義市愛鄉慈善會提供熱騰騰的便當及解暑綠豆湯給街友。（呂妍庭攝）

嘉邑城隍廟、嘉義市虎爺會行善團秉持行善救助宗旨，共同捐贈防疫物資，包括口罩、酒精、護目鏡、泡麵、乾糧等。（呂妍庭攝）

嘉義虎爺會行善團6月21日起針對嘉義縣、市急難救助戶，提供防疫物資、禮券供申請領取，花費至今已達約200萬元。（呂妍庭攝）

考量街友流動性高，暴露風險大，嘉義市政府社會處除定時發送口罩等防疫物資給街友，今（29）日配合民間團體捐贈活動，分送快篩試劑給街友，並當場示範如何使用。

市府社會處指出，街友流動性高，疫情爆發之初就已清查列冊以掌握街友狀況，並著手研擬疫苗施打計畫，不過近日街友爆遷徒潮，嘉市多了許多生面孔，為掌握現況，社會處主動為街友做快篩，並逐步調查疫苗接種意願加以列冊。

除社會處持續發送防疫物資給街友，嘉邑城隍廟、嘉義市虎爺會行善團秉持行善救助宗旨，共同捐贈防疫物資，包括口罩、酒精、護目鏡、泡麵、乾糧等，虎爺會行善團說，除日前發放全聯現金禮券給急難救助戶達到250戶以上，今也送2500元禮券給街友，另嘉義市愛鄉慈善會也提供熱騰騰的便當及解暑綠豆湯，歌手董育君亦到場協助分送物資，為街友噴酒精消毒。

嘉義虎爺會行善團理事長何照勇說，6月21日起針對嘉義縣、市急難救助戶，提供防疫物資、禮券供申請領取，花費至今已達約200萬元。愛鄉慈善會理事長陳盈坤說，疫情嚴峻、全國應齊心防疫。

人安基金會嘉義平安站長黃宸宏表示，人安全台23處平安站自5月17日起，採預發泡麵、乾糧方式取代周一到周五自炊供餐，目前嘉義平安站還安置有8名街友，每月支出約20萬元，急需泡麵、調理包、罐頭、沖泡式飲品、罐裝食品、鋁箔包飲品、餅乾等即食品，以及口罩、酒精等防疫用品，盼各界伸出援手，支持人安平安站維持基本維生服務。