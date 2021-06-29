三級警戒要維持到7月中旬，不少企業採取在家工作的運作模式，上班族在家的時間拉長，想要重新整理居家環境的比例也大幅提高，除了癡癡等宅配，特力集團旗下的特力屋、HOLA特力和樂和foodpanda聯手啟動外送服務，提供商品直送到家服務。

為了提供不出門的消費者更多元的服務，HOLA也開放全台27家門市推出「一對一專人服務」，消費者可以開啟HOLA LINE官方帳號，點選專人服務，就可以由門市專人提供一對一諮詢與購物服務。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，外帶外送變成常態，促使業者改變傳統的銷售方式，在人力的配置上也會有所不同。

為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，其中的「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能。且因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。