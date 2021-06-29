全國三級警戒延長至7月12日，不過近日新增確診數都在百例以下，今(29)日新增54例本土病例，再創新低，對於台北市長柯文哲表示，北市夜市今起「微解封」，可開放1/4的攤商營業，民眾期盼7月12日是否有可能宣布全國微解封？中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，三級警戒本來就沒有要求餐廳關閉，解封相關指引仍在準備中。

【LIVE直播】台北部分夜市今起微解封？柯文哲記者會說明｜2021.06.29

台北市長柯文哲昨(28)日表示，北市夜市29日起「微解封」，可開放1/4的攤商營業，但仍禁止內用。對此，陳時中今天回應，三級警戒本來就沒有要求餐廳關閉，只是禁止內用，有些地方提供外帶服務，地方政府可根據需要進行適當安排；至於7月12日是否能順利解除三級警戒，陳時中也鬆口表示，目前相關指引正在準備中，有定案會再向大家公布。

29日確定病例。(指揮中心提供)

台北市政府28日宣布部分夜市「微解封」，除了南萬華仍屬熱區外，其他夜市則授權自治會決定。關於北市夜市微解封的相關規範，柯文哲表示，COVID-19主要是飛沫傳染，脫下口罩吃飯、講話比較有危險，外帶並沒有那麼高的風險，此外還要維持經濟平衡，考慮到沒有工作就沒有收入的人，因此逐步開放夜市微解封，以不拿下口罩可以經營的優先。