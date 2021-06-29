三重湯城廣場某企業爆群聚感染5人確診 急匡列70人居家隔離 19:282021/06/29 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三重湯城廣場內某企業今（29日）傳出有員工確診，經衛生局安排篩檢後確定有5名員工染疫，其中1人為已離職員工。（摘自臉書「三重·湯城」粉絲專頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重湯城廣場內某企業今（29）日傳出有員工確診，經衛生局安排篩檢後確定有5名員工染疫，其中1人為已離職員工，另外，已擴大匡列密切接觸者70人居家隔離。 衛生局表示，三重湯城廣場內某企業一名員工於21日PCR陽性確診，22日對該公司進行篩檢，陸續有3名員工確診，另外還有1名離職女員工也確診，為現職確診員工的女友，總共5人染疫。 衛生局表示，6月28日再度針對相關員工進行第2次採驗，該部門樓層70人列居家隔離。 基隆今增1確診 汐止便當店老闆與熟客聊天15分鐘染疫 枋山傳播鏈5人頻繁出入枋寮醫院 果農妻求診也染疫 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #湯城 #企業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 移工曾搭Delta確診司機車 北逃南投採陰爆發燒送醫 19:002021/06/29 生活 鈺齊-KY越南興安省廠區1員工確診 全廠員工居家隔離 17:132021/06/29 生活 彰化物流業男染疫 媽媽姑姑也採陽 04:102021/06/29 地方新聞 苗栗縣連3日零確診 卻出現首例染疫死亡個案 14:432021/06/29 生活 基隆養護機構確診、致死率高 衛生局坦言：逸嘉群聚案不好處理 14:582021/06/29 生活 屏東Delta確診者二度到台南宮廟問事 市府開罰12萬 19:492021/06/29 生活 「中壢旅宿王」足跡擴大 6天跑8旅館 一句話成免罰關鍵 15:532021/06/29 生活 竹縣今＋4 染疫女照服員傳給爸媽妹 另有2長照機構住民過世 15:122021/06/29 生活 Delta群聚變14人 枋寮73歲果農夫妻均染印度變異株 14:162021/06/29 生活 台灣確診死亡率為何高 學者曝蔡政府3大問題 16:202021/06/29 政治 最新副作用曝光！新冠確診者嗅覺倒錯 接吻竟出現這種味道 18:262021/06/29 生活 生活熱門新聞 高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案 急召回150多名住戶 - 生活 Delta病毒怎麼傳的？網抓包時間點詭異 這些人害慘屏東 - 生活 7／12全國微解封穩了？陳時中鬆口回應 - 生活 雙層口罩堪比N95戴錯更可怕！重症醫曝這2種人不要 - 生活 110萬劑莫德納將開打 一張圖秒懂mRNA疫苗副作用比較 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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