新北市三重湯城廣場內某企業今（29）日傳出有員工確診，經衛生局安排篩檢後確定有5名員工染疫，其中1人為已離職員工，另外，已擴大匡列密切接觸者70人居家隔離。

衛生局表示，三重湯城廣場內某企業一名員工於21日PCR陽性確診，22日對該公司進行篩檢，陸續有3名員工確診，另外還有1名離職女員工也確診，為現職確診員工的女友，總共5人染疫。

衛生局表示，6月28日再度針對相關員工進行第2次採驗，該部門樓層70人列居家隔離。