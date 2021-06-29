大陸國務委員兼外交部部長王毅29日在北京以視訊方式出席二十國集團（G20）外長會。王毅表示，中國迄今已向近100個國家提供了超過4.5億劑疫苗。中方呼籲有能力國家避免限制出口或超量囤積，為消除「免疫鴻溝」作出應有貢獻。

王毅並表示，二十國集團成員應堅持團結合作，在全球抗疫中發揮領導力。各方應加快落實全球健康峰會成果，本著科學的態度應對疫情，在疫苗、診療、聯防聯控等方面加強合作，為發展中國家提供更多支援。