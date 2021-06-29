有能力國家避免疫苗超量囤積 王毅：應為消除「免疫鴻溝」貢獻 19:322021/06/29 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸迄今已向近100個國家提供了超過4.5億劑疫苗。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務委員兼外交部部長王毅29日在北京以視訊方式出席二十國集團（G20）外長會。王毅表示，中國迄今已向近100個國家提供了超過4.5億劑疫苗。中方呼籲有能力國家避免限制出口或超量囤積，為消除「免疫鴻溝」作出應有貢獻。 王毅並表示，二十國集團成員應堅持團結合作，在全球抗疫中發揮領導力。各方應加快落實全球健康峰會成果，本著科學的態度應對疫情，在疫苗、診療、聯防聯控等方面加強合作，為發展中國家提供更多支援。 未來黑科技化合物半導體 環球晶董座：台灣要建立能量 新創企業挺醫護 捐贈6200件隔離防護衣 #王毅 #國家 #有能力 #囤積 #鴻溝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本防衛省高官宣稱保護台灣 陸外交部：要求日政府明確澄清 17:092021/06/29 兩岸 日高官高調聲稱保護台灣 汪文斌：要求日本政府作出明確澄清 17:232021/06/29 兩岸 台優先政策若是反中、打擊在野 藍委：我們註定被病毒追打 14:372021/06/29 政治 新冠病毒另有致命威脅！難以預防的心肌炎 致死率高 07:232021/06/29 健康 擋買疫苗 藍委嗆陳時中下台 04:102021/06/29 焦點要聞 報恩贈疫苗 立陶宛社福機構湧入87筆台灣捐款 13:042021/06/29 國際 大陸新冠疫苗接種達12億劑次 對變種病毒有保護力 15:542021/06/29 兩岸 拿潘孟安比較柯文哲 王鴻薇批林靜儀惡劣：操作對立 08:322021/06/29 政治 悶出粉刺大爆痘保養拯救口罩肌 04:102021/06/29 時尚消費 中共百年大型文藝演出 張韶涵登台與成龍合唱「保衛黃河」 15:332021/06/29 兩岸 台達電捐贈紫外光防疫產品「U＋抑菌艙」給國家運動訓練中心 15:272021/06/29 財經 兩岸熱門新聞 白鶴灘水電站今日正式投產發電 單機容量世界最大 - 兩岸 網路科技落後美10年？ 陸專家：基礎科學有較大差距 - 兩岸 印度向中印邊境增兵 專家：迫中方談判 必要時發動攻擊 - 兩岸 全球17國受邀參與中國太空站 俄太空人期待進入天宮工作 - 兩岸 布林肯稱美對華目標是支持二戰後自由開放體系 陸外交部打臉 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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