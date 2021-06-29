今年畢業季適逢疫情升溫，不僅實體校園徵才活動取消了，連畢業典禮也改為線上舉行，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。面對疫情襲擊，許多畢業生PO文自嘲—我生於921大地震，畢業於不斷變種的COVID-19疫情，老天為何這樣對我？！D可見充滿無奈語氣，因疫情升溫讓許多展覽和活動取消，原訂6月舉辦的大葉大學造形藝術學系第22屆畢業展「疫情失控」，也改採線上展覽形式，學生們透過網路，呈現大學4年學習成果。

造藝系大四生陳心彤表示，大家在這個時期遇到疫情，但依舊為了未來努力以赴，畢業展取名為「疫情失控」，就是想表達他們在疫情下奮鬥的過程，即使是嚴峻或者失控的環境，也能夠擁有希望和夢想。

一開始對於如何製作線上展覽也覺得很苦惱，最後透過自學與不斷嘗試，終於製作完成，畢業展代表他們4年學習的成果，線上展覽的網站將一直保留在網路供大家觀賞。她展出的編織作品是「一體成型包」，她認為穿搭是日常生活的一部分，運用配件更換就能簡單完成穿搭，這個作品採用一體成型的概念，讓包包搭配可替換的零件，更方便與不同的服飾搭配，收納上也較輕鬆。

造藝系主任廖秀玲強調，畢業展是美術設計相關科系學生的大學盛事，今年一直到新一代設計展展覽前幾天才宣布取消，學生都覺得很可惜，但他們並沒有因為疫情放棄自己對創作的喜愛，馬上想到可以製作網頁，運用沒有距離的網路和大家分享作品。此次共有79位學生參展，包含繪畫工房、編織工房、石材工房等多元的作品，歡迎各界上網欣賞畢業生們的創意結晶，讓居家防疫增添藝術氣息。

除了大葉大學的「疫情失控」線上展，醒吾科大地方創生班也盛大舉辦線上畢業成果展，透過最夯社交軟體「Gather Town」推出「拿靠GAME」5大虛擬展場，邀請嘉義市文化局長盧怡君等數十位貴賓參觀，來賓有如實境走進展場與學生互動並了解作品內容，對參展學生創意大為激賞！

醒吾科大鍾志明副校長表示，創生是醒吾很重要的成果，特別在疫情這個時刻。我們要創造新的生機，相信危機就是轉機，疫情讓社會產生轉機，讓創生人才實驗班畢業成果展用Gather線上的方式進行。創生環境永續其實不是真的，人與生物的永續才是真的，想要有不同的生機就要靠大家創造，讓我們的生機比傳染的新冠病毒還快，永續環境、文化傳承才能更有效率。

創生班導師康柏楷進一步表示，學生們穿上學士服用最特別的方式，進行虛擬的接觸，也是因為這樣特別的方式，才能跨越時空邀請到嘉義市文文化局盧怡君局長及多位嘉賓線上齊聚，也算是疫情下前所未有的儀式體驗。1111人力銀行也提醒準備步入職場的新鮮人，進入職場有很多要注意的眉角，建議前求職前可上1111人力銀行「新鮮人專區」蒐羅客製化的專屬資訊，讓求職面試更順遂。另在產業端方面，由於諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，其中「雲端打卡模組」除提供APP讓在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。