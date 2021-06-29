林昀希外型亮眼。（三立提供）

林昀希外型亮眼。（三立提供）

林昀希外型亮眼。（三立提供）

林昀希外型亮眼。（三立提供）

女星林昀希之前在三立八點檔《天之驕女》飾演小三惡女「千娜」，遭不少入戲網友攻擊，除了罵她不要臉、噁心，甚至有人留言「祝妳早日被強姦致死」，她說自己通常不會主動看網路留言，選擇把精力放在表演上。不過就連自己的外婆也入戲到不理她，當時她因拍戲時不慎腳「翻船」骨折，長達4個月都拄著拐杖，外婆原本每天打電話關心她傷勢，結果因為她演反派，外婆氣到長達兩個月不跟她通電話，直到後來角色洗白變可愛，外婆才釋懷。

林昀希說，當時是媽媽告訴她，外婆看電視看到一半超生氣直接把電視關掉，還罵說「演這個什麼東西？為什麼好好的人不演，去演這個！」她知道外婆這麼不開心，也嚇到不敢聯絡，幸好角色改邪歸正後，外婆又跟她通聯，還誇說自己的朋友也有在看，祖孫還會一起討論劇情。

她劇中要叫謝承均、亮哲「爸爸」、叫陳珮騏「媽媽」，坦言因為年紀相差不大，經常叫不出口，會「嘴軟」，「珮騏姐保養得超好，有時看到我還會虧說我的眼睛細紋比她還多，我真的很丟臉耶，因為她太會保養了」。而有在運動、參加鐵人賽事的亮哲，體能外型狀態也超好，看起來也是30多歲，同樣讓她要開口叫爸時很嘴軟。至於謝承均，則因為聲音太有溫度，「常常聽到他的聲音，眼淚就會流下來，他的聲音真的很像一個爸爸、長輩在跟我談心」。

單身4年的她，坦言現在有欣賞對象，但因拍戲太忙又遇到疫情，沒時間約會因此還沒正式交往。她說自己只跟圈外人交往，因為她是個把工作與生活切很開的人，不希望下班收工後，還是在上班的感覺，也擔心對方如果是演員可能彼此都無法接受演親密戲。

她透露大學剛畢業時拍廣告，當時男友到現場探班，結果看到廣告片中演情侶的男生摸她頭髮，他就受不了去別的地方等，回家半小時車程不發一語，把她放下車後就說「我們分手吧」。還有一任男友是看到她與吳慷仁在MV影片中有大量吻戲激情戲，就直接收家當離開，也是因為無法接受看到這一切。所以現在遇到欣賞的對象，她會先說明自己的工作狀態，請對方好好思考如果要進一步交往，能否接受她的工作型態。