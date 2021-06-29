因應新冠肺炎疫情三級警戒，不少企業採用分流上班、居家辦公等應變措施，在電腦及資訊軟體服務部分，各類工程師職務佔比多，其中軟體工程師類型職務大都可採用異地上班方式，而硬體研發工程師類型職務，由於軟韌體程式開發必須搭配硬體部分，因此還是以在公司內部上班為主。

名列千大企業、並為上市公司的融程電訊，是強固型平板電腦和手持式裝置的專業研發與製造商，產品廣泛應用於航太、軍警、醫療、交通運輸、製程控制等利基產業。另外，身為高階軟體開發服務供應鏈領導廠商的德義資訊，以累積多年的資訊系統專業技術，及完整豐富軟體開發實力，服務範圍涵蓋金融、電信、工業製造、政府部門等領域。兩家企業皆入圍1111人力銀行「2021幸福企業票選活動」，並有各類型工程師等職務積極招募中。

關於公司在三級警戒期間的相關應變措施，德義資訊HR部門指出，公司從5月17日便已開始實施分流上班、異地辦公，包括多數的軟體工程師、行政人員等都採隔周分流方式上班，藉此減緩辦公室內的人潮壓力。

融程電訊HR部門盧小姐表示，公司很早就有相關因應疫情措施，其中，硬體研發工程師部分，雖然原本實施居家上班，但因需搭配硬體設備進行研發，使得在家上班有一定的不便與難度，所以同仁們都希望能進公司上班。目前硬體研發工程師都已回到公司上班，不過公司也都有加強管控及要求同仁自主健康管理。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，依據勞基法規定，即使員工在家工作，企業仍有義務詳實記錄出缺勤狀況，因此1111研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資暫度難關應急，歡迎有需求的國內各家企業致電洽詢。

藉由專業人才及各種產業相關知識緊密結合的德義資訊，充分協助客戶縮短產品上市時間，及在關鍵任務及知識密集的系統上，降低軟體開發過程中的風險。在「用心」、「專業」及「創新」的經營理念下，創造員工、客戶及公司的三方皆贏的永續經營。另外，融程電訊秉持「永續經營，創造價值，利益平衡」的經營理念，行銷服務全世界客戶，並期許成為「產業智慧終端科技的領航者」。面對經濟與科技環境迅速變化的影響與挑戰，深信未來在專心經營與積極努力下，研發、產銷業務定能穩健成長，創造永續價值。