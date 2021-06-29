嘉義家扶中心展愛服務隊隊長謝茗淀號召市議員陳家平、傅大偉等人慷慨相挺，共同募集20萬元，今29日捐給嘉義家服。（嘉義家扶中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義家扶中心展愛服務隊隊長謝茗淀號召市議員陳家平、傅大偉等人慷慨相挺，共同募集20萬元，今29日捐給嘉義家服。（嘉義家扶中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情衝擊下，社福單位勸募有如進入寒冬，在嘉義成立已54年的嘉義家庭扶助中心今年5、6月的捐款，對比去年同期短缺100萬元，原本家扶中心展愛服務隊要辦40周年慶，得知家扶募款大減，現任隊長謝茗淀號召市議員陳家平、傅大偉等人慷慨相挺，共同募集20萬元，今29日捐給嘉義家服，力挺嘉義地區弱勢兒少及家庭。

嘉義家扶中心展愛服務隊於1981年4月成立，隊名從「推展愛心」發想而來，並由年滿20歲以上、有志服務弱勢族群的社會青年所組成，服務對象以兒童為主，定期舉辦兒童一日營、兒童保護宣導、相見歡、愛家服務、園遊會、寒冬送暖、家長參與活動之兒童托育等服務，在80年代嘉義地區義工團體中，除救國團外，展愛隊算是相當有活力的義工組織之一。

今年適逢嘉義家扶中心展愛服務隊成立40周年，因疫情蔓延，慶典活動延期，謝茗淀又得知家扶去年5.6月捐款還有500多萬，今年只剩400萬，決定把活動、贊助經費湊足20萬元捐給家扶，讓彼此成為永久之友，以紀念40周年的特殊性。

今在多位展愛隊員參與下，謝茗淀代表捐贈20萬元扶幼捐款，由嘉義家服主委黃國芳、主任沈明彥代表接受並回贈感謝狀。