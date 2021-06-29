反映扣配件、布料價格上漲，以及潛在的運費調整風險，加上手中訂單滿滿，可擇優出貨，國內成衣廠陸續在第二季至年底，開始調漲報價。儒鴻（1476）將在7月陸續依訂單服飾種類調報價、聚陽（1477）今年訂單平均單價已比去年有個位數的提升、廣越（4438）則已在第二季客戶簽約下單時有調整。冠星-KY（4439）則表示，會在第三季的訂單中調漲。

儒鴻指出，原物料價格是從去年的第四季就已上漲，因此，半年合約到期至今年5、6月已有報價調漲。

不過，由於成衣所需的原物料成本占整體的四成以上，且，各原料的調幅不一，因此，儒鴻表示，報價調漲會依不同成衣種類而有不同。

聚陽指出，今年以來，所接的訂單平均單價ASP都已反映去年原物料的上漲，比去年提升。至於今年，因布、扣件等價格仍有上漲，因此，第二季開始的接單，到年底，都會陸續調整報價。聚陽預估，整體的平均調幅應在一成以下。

每年的第三季、第四季初，是成衣業者接受客戶下一年訂單及報價的時間，在反映紡纖布料、紗線及配件等物件上漲下，成衣廠指出，從第二季到年底，訂單都會陸續反映報價調漲。

國內羽絨衣大廠廣越表示，羽絨原料產品的報價，從去年底至今，相關原料產品價格上漲幅度已超過八、九成，甚至有的超過一倍。因此，從第二季開始，客戶的追加就已反映原物料價格上漲而調整。

廣越指出，包括布料、拉鍊、紗線等，從去年下半年都有上漲，為反映原料價格上漲，對客戶的報價，也會在下半年與客戶接洽明年訂單時陸續提升平均單價。

廣越指出，在歐美服飾消費市場解封後，部分客戶從第二季就開始追加單；從8月開始到今年第四季，在與客戶洽談2022年訂單時，會依不同的訂單、各產品種類，依所使用的原物料，做適當的反映。

手中訂單已看到年底的冠星，則預計從第三季規劃產品漲價。冠星預期，下半年的營運，會反映調價後對獲利能力的提升。