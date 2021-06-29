如果到了設定的目標期限，主管卻啥也沒說（多數人會設定在2年左右），這就是該練習談加薪升職的時候。這和面試模擬有點像，因為員工和主管都會觀察對方的反應，而員工在任職期間的表現，就等同一張「動態履歷表」，只是看履歷表，多數主管是客觀的，而評估工作表現時卻是主觀的，甚至還會加上些印象分數。

所以有些人會默默做事，卻不常和主管溝通或報告進度，導致主管也不知道你在幹嘛，搞不好還會出現「這傢伙整天在摸魚」的印象。「沈默是金」在職場上是不管用的，適時的報告，讓主管知道工作進度，不只是讓你對部門或公司的貢獻，「有跡可循」，也是累積自己的籌碼，因為在和主管「議價」之前，必須先摸摸口袋，看看自己有多少籌碼，如果過去的表現還沒有讓主管了解並認同，就該找機會向他（她）請益，「討論」一下工作內容、進度或成果，讓對方知道自己默默奉獻了很多，（如果沒做事、沒貢獻，千萬別去自尋死路），順便回想一下自己有哪些傑出的表現，是未來在『談判過程』可以用到的。

想要加薪升職，光只會努力工作埋頭苦幹是沒有用的！在有限時間內， 陳述你的貢獻度及獨特優勢。（圖/取自Pexels）

不過，在這裡也要鄭重提醒！「談判過程」嚴禁過度自我膨脹，因為可能會造成反效果，讓主管覺得「當我不存在？還是覺得團隊都是空氣？」所以提到自己的「豐功偉業」時，還是用讓人舒服的方式，輕輕地點到自己的努力，希望能夠有加薪或升職機會，也希望能繼續在公司久任。

如果有其他公司對你青睞有加，又和主管交情不錯，其實可以據實以告，表示你正在考慮評估，若不是因為經濟方面的考量，還是希望能繼續待在和主管同仁一起努力。

當然，這必須要是真的有其他工作機會。要是瞎編瞎扯，萬一主管沒替你加薪升職，也沒慰留，結果還是繼續待著，主管只會覺得這個人不實在，導致下一次的加薪升職遙遙無期，所以千萬別隨便編織不存在的謊言，主管之所以能當上主管，多數都不是被騙大的，特別是同業之間，多少有認識的朋友或者是訊息的流通，一旦吹的牛皮被戳破，運氣好，你會被當成放羊的孩子；運氣不好，會變成同業之間的笑話，怎麼算都划不來。

最後，敲主管的門之前，請先請靜下心來，絕對不要抱著一股怨氣，否則目的沒達到，又傷了和氣。進入正題之前，抱著『請教』的心態，和主管聊一下自己的職涯規劃，再進一步詢問是否有升職加薪可能。也或者根本不是你不夠格，而是主管事情太多，沒注意到你該調薪升職了。（不要懷疑，這是有可能的）經你這麼一提醒，或許下個月就會收到薪資異動通知也說不定。

如果3個月內沒消沒息，誠心建議可以為自己的下一份工作做準備，或是安穩地待著，等到籌碼夠了，再進行第2次『促膝長談』。當然，你也主動可以上1111人力銀行的面試經驗暨工作甘苦談，裡面有許多擁有豐碩戰果的前輩，將職場心法不藏私地，分享給還在職涯路上碰撞的你，大大降低踩雷機率，避開不必要的冤枉路。