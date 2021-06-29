醫師潘建志製圖透露接種mRNA疫苗後的副作用比較，坦言打mRNA疫苗「利大於弊非常多」。(摘自潘建志臉書)

美贈台250萬劑莫德納疫苗即將開打，中央流行疫情指揮中心表示，第一批110萬劑疫苗將於7月1日起配送至各縣市，提供3類人開打。來自美國的莫德納屬於mRNA疫苗，是國內唯一開打的mRNA疫苗，另一款則是德國的輝瑞／BNT疫苗，但台灣目前尚未引進。對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志製圖分享接種mRNA疫苗後的副作用比較，坦言打mRNA疫苗「利大於弊非常多」。

潘建志於臉書分享施打莫德納和BNT兩種mRNA疫苗後的副作用比較，他指出，接種疫苗最常見的就是注射處疼痛，疲倦，頭痛和肌肉痛，莫德納（黃色長條）的副作用會比BNT（藍色長條）多一點點。由於莫德納在注射手臂上的三角肌後，mRNA會作用到腋下的淋巴結，引發免疫作用，因此有2成的個案會在此有壓痛感。「兩種疫苗多是在打第二劑時，副作用會感覺比較強一點。」

潘建志說明，產生副作用是因為身體在發生免疫功能，年輕人反應會比較強一點，「吃顆普拿疼休息一下就過去了」。但大家不要嫌疫苗有副作用，副作用強一點，帶來的免疫保護力也會好一點，和接種後的產生不良反應是不一樣的。

談到不良反應，潘建志表示，有關過敏性休克、血栓問題，兩種mRNA疫苗都很少。至於心肌炎，則主要出現在年輕人身上，「以色列打了500萬劑BNT，總共有62個人出現心肌炎；美國打莫德納也有心肌炎的報告，但是9成5以上都不嚴重。」潘建志指出，第二劑出現心肌炎的比率，會比第一劑高約4倍，這點很特別。「像AZ的話，出現血栓的比率第一劑約百萬分之十四，第二劑就只有百萬分之一。」

潘建志說，不要嫌疫苗有副作用，副作用強一點，帶來的免疫保護力也會好一點，和接種後的產生不良反應是不一樣的。圖為施打疫苗示意圖與本文無關。（嘉義市政府提供）

潘建志強調，2種mRNA疫苗的優劣在於，「BNT的好處是副作用少一點；莫德納的好處是保存溫度（-20℃）比輝瑞/BNT（-70℃）容易些。」但2種疫苗的保護力都非常好，對防堵變種病毒的能力也是最好，但一定要施打兩劑。「總體而言，打mRNA疫苗利大於弊非常非常多。」

衛福部長陳時中今（29日）公布110萬劑莫德納疫苗分配3原則，第一是各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」與「其他機構含矯正機關工作人員」；第二為各縣市莫德納疫苗的第一劑分配數；第三則以各縣市65至74歲長者的30％人口數計算。