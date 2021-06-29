46歲女星賈靜雯和帥氣男演員修杰楷在2015年結婚，先後生下咘咘和Bo妞兩個寶貝女兒，加上她和前夫也育有一女梧桐妹，經常分享和3愛女的互動；近期賈靜雯響應捐贈醫療物資外，也盡量和家人宅在家防疫，她今（29）日曬出咘咘和Bo妞自畫像，恐怖畫風連她都害怕，直呼「不想她們畫我」。

近期疫情嚴峻，演藝圈也受到影響，許多藝人都只能宅在家，女星賈靜雯在這段時間，和女兒們意外也有更多機會相處，她也不時會在IG或臉書曬出生活點滴；不久前她就曾分享咘咘和Bo妞在家除了玩玩具還會畫畫，今日她PO出兩人拿著自畫像，還一邊對著鏡頭「還原」的表情。

賈靜雯分享咘咘和Bo妞的自畫像，恐怖畫風連她都害怕，直呼「不想她們畫我」。(圖/ 摘自賈靜雯IG)

照片中兩人的自畫像風格很不一樣，顏色鮮艷外，人物也似乎反映她們平時逗趣搞笑的性格，賈靜雯表示，「兩個小鬼發揮她們搞笑的特長，喜歡這樣的畫風」，並直言很欣賞她們，更恍然大悟地說，「原來她們眼中自己是長這樣」；不過，最後她也忍不住吐出真心話，「我不想她們來畫我，怎麼有點恐怖」。

咘咘和Bo妞兩人的自畫像和還原畫像的可愛表情，都徹底萌翻一票粉絲，「很有天分」、「看得出來Bo妞愛打扮，睫毛、耳環都畫上了」、「兩個小機靈鬼」、「太可愛了啦」、「果然是姊妹，畫風都那麼相似」、「《吶喊》的可愛版」、「Bo妞連自己沒牙齒都畫出來」。