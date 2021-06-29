張哲豪在《黃金歲月》飾演富二代。（民視提供）

張哲豪在《黃金歲月》與楚宣配對。（民視提供）

張哲豪日前拍攝吊鋼絲的戲雙手磨破噴血。（民視提供）

張哲豪日前拍攝吊鋼絲的戲雙手磨破噴血。（民視提供）

出道10多年的張哲豪演活《多情城市》惡男潘威廉後，再接演民視最新八點檔《黃金歲月》，飾演飯店小開高紹偉的他配對楚宣的預告一播出，竟被網友慘酸「蟾蜍為何可以配仙女」，他坦言看了覺得很受傷，因現實中的自己，就是長期因外型被嫌醜而自卑、超沒自信，一直活在這樣的陰影裡。他29日在線上記者會中透露與楚宣拍親密戲時，也一度因楚宣笑場而尷尬道歉：「對不起，我太醜了，我不是Gino或傅子純！」幸好楚宣回他「我是因為靠太近才害羞啦」還勸他別這麼沒自信，他才釋懷：「還好不是因為我長得比較醜！」

張哲豪透露自己本來就是「姐控」，先前在民視除夕特別節目第一次見到楚宣就驚為天人，覺得她好美好有氣質，沒想到後來配對演出。有一場他意外扯掉楚宣的衣服、跌倒壓在她身上的戲，當時自己光著身體、她也前後都要遮，兩人都太緊張了，加上又是面對自己的女神，他很努力克制著生理反應，「當發現到好像快要有一點什麼時，趕緊轉移注意力進入淡定狀態，說服自己不要被發現」，事後他連忙向楚宣坦承：「因為姐很有魅力，我又太入戲，差點有生理反應，我不是有意的，我很努力壓下來了，真的很對不起。結果她賞我一個白眼！」他笑說身形都很瘦的兩人拍親密戲時根本是骨頭撞骨頭、超痛的，「我們是筷子兄弟！」

張哲豪多年來深受舌麻怪疾所苦，醫生研判是「口腔灼熱症候群」，「拍《盲人律師》時只是有時會發作，還會好，這幾年已經是每天持續發作，舌頭一直處在吃麻辣鍋的狀態，偶爾一兩天才會沒事。一開始滿難接受，後來覺得算了，我現在已經放棄治療，只能試著與痛楚和平共處。根據報導，也可能6、7年後就自動不藥而癒。是會影響工作情緒或分神，但就挑戰吧！」

此外，他還自曝有漏尿的困擾，拍《多情城市》時劇組都已經很習慣看他上完廁所會拿著吹風機吹胯下褲襠，現在《黃金》劇組還不知道，他只敢說是洗手時沾到水。他無奈表示，閃尿問題真的不是自己可以控制的，原因可能與吃安眠藥、缺乏運動、壓力大導致自律神經失調有關，曾看過泌尿科，檢查後都說攝護腺正常。至於解決方式？「只好花時間多抖一下，如果少抖就完了，有時以為抖乾淨了放進去，還是滴出來。不然就是尿完要再拿衛生紙去包它，有時還會坐下來上廁所」。之前跟喜歡的女生約會，他就會選穿牛仔褲或是去電影院，比較不會被看出來。他猜想可能是因為少運動，括約肌、核心肌群都下降，有聽說練縮肛運動會對攝護腺比較好。對漏尿問題有問必答的他忍不住自嘲：「怎麼變成深夜頻道、醫學大聯盟了啦！」

熱愛表演的他坦言，最困擾自己的還是舌頭問題，「我最怕哪天舌頭要割掉不能當演員，因為日本有個婦人就是治不好直接拿剪刀把舌頭剪掉！」

連續兩部戲都演富家公子，張哲豪表示自己來自小康家庭，不過聽爸爸說阿公時代家裡很有錢，是台南望族，也是最早有電視機的家庭，那個年代左右鄰居都會去他家看電視，但後來被信任的傭人偷走保險箱裡30多萬的現金，加上種種因素，開始家道中落，他現在已很難想像過富裕生活的樣子。但他爸媽很認真在台南開一家寮國咖啡廳，只是因疫情關係，已經停業休息，讓他相當擔憂。

張哲豪過去10多年大多接拍客台、大愛台以及電影，坦言並沒有想像中那麼美好，尤其電影會被看到的就是主角，他記得有次特地梳妝參加電影首映，人到現場就收到通知說不用採訪、直接入席看電影就好，接連遇到這樣的事讓他頗受傷，直到拍了八點檔後，才有被重視、尊重信任的感覺，他自嘲，拍10幾年的電影，粉絲頁人數不到2000，結果拍了八點檔粉絲人數就衝到8000多，忍不住心想「我以前到底在幹嘛！」

他在最新劇情中為了幫洪都拉斯找神隱深山的歌手，不慎踩空要從四層樓高的山崖邊墜落到底下，因為第一次拍攝吊鋼絲的戲，還沒聽清楚武行的指令，就緊抓著繩子不放，深怕自己鬆手就掉下去，沒想到從5樓高一路滑到軟墊落地時，雙手已灼熱如200度，當場破皮噴血，也嚇壞工作人員。他表示因為不確定放手後鋼絲是不是能夠保護他，才會這樣緊抓，然後包紮半小時後又繼續拍攝。