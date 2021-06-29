因應物價上漲和嚴峻疫情，嘉義市政府決定7月5日起，將原有午餐券金額由每餐50元調高至每餐70元。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府決定7月5日起，將原有午餐券金額由每餐50元調高至每餐70元，學生選擇更多元。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應物價上漲和嚴峻疫情，嘉義市政府決定7月5日起，將原有午餐券金額由每餐50元調高至每餐70元，希望透過提高午餐券金額，讓學生選擇更多元化外，還能吃得飽足、營養。

嘉義市長黃敏惠表示，暑假即將來臨，如何讓弱勢家庭的孩子在這期間也能均衡營養用餐是當務之急，經責成教育處評估物價狀況，決定提高暑假的午餐金額，雖然會增加市府230萬元支出，但為了照顧經濟弱勢學童，讓孩子安心上學，都是值得的！

市府教育處處長林立生表示，凡就讀嘉義市國民中小學，領有低收入戶、中低收入戶證明者，以及家庭突發因素無力支付午餐費、經導師家庭訪視認定家庭有經濟困難，都可向學校提出申請，目前預估調高金額後有3056名學童受惠。

林立生說，暑假期間無論是否到校，都有午餐補助，學生只要持午餐券至學校附近合作商家即可兌換餐食，讓孩子在暑假期間午餐不中斷，重申市府透過資源的挹注，就是要讓嘉市學童們都能幸福用餐。