2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior在28日落幕，台灣代表隊「Reset」及「Apex」從全球39支隊伍中脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎3項殊榮，成為台灣之光，而冠軍選手梁峻瑋的媽媽、北市議員王欣儀激動興奮不已。

今年因疫情影響，競賽首次改以線上賽方式進行，由就讀國立台北護理健康大學的蘇寄屏及國立清華大學的高志奇擔任教練，帶領北市私立復興實驗高級中學梁峻瑋、Taipei American School Thomas Tseng及台北市立大安高級工業職業學校蔡皓夫組成的「Reset」拿下雙料世界冠軍。

而Taipei American School Ethan Chen Han Yao、Taipei American School Dorothy Si-Jhen Chou、台北市立大安高級工業職業學校高奕湋組成的「Apex」則拿下最佳影片獎。

教練蘇寄屏表示，團隊每週訓練超過10小時，即便賽前因疫情改採遠距授課，但選手們仍積極備戰，每天討論策略、苦練6小時，正是這種日以繼夜的勤學苦練精神成為此次致勝關鍵。

而拿下世界冠軍的隊伍「Reset」隊長梁峻瑋，正是北市議員王欣儀的兒子，身為單親媽媽一路支持陪伴兒子從小六到高二征戰RoboCup 機器人世界盃比賽。

王欣儀表示，在視訊頒獎典禮上，真的很激動興奮，在險峻的疫情中，難得有振奮人心、台灣之光的好消息，選手為配合國際時間，幾乎沒時間睡覺，但他們還是做到了，更期待台灣的機器人教育能繼續在全球舞台發光發熱。