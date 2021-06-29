國道3號龍潭段「高原交流道」29日中午12點正式通車，市府交通局指出，由於通車時段非假日，加上疫情期間車流量下降，國道、以及交流道周圍平面道路均未有車流堵塞情形。

高原交流道地點於107年12月4日開工，並於110年6月29日中午12時正式通車，交通局規劃運輸科長曾啟倫指出，過去車流自龍潭、關西交流道型下後，需經龍潭市區、中正路、大昌健行路口等路段，導致每逢連續假期，相關道路都容易交通堵塞，但高原交流道通車後，交通堵塞應可有效緩解。

因高原交流道的增設，用路人可不必穿越龍潭、關西等市區直接前往六福村、小人國、石門水庫等風景區以及渴望園區、工業區等地，讓市區道路使用壅塞的狀況大幅緩解，龍潭警分局則表示，近日已編派警力在高原交流道周邊加強巡邏，注意路況車流量，以防止臨時壅塞而影響平面道路交通順暢。

高原交流道29日通車時雖未見交通堵塞情形，警方表示，因通車當日尚有用路人不清楚「捷徑」，但待近日用路人熟悉路況後，預估假日前和假日期間高原交流道的車流量就會提升，並減輕龍潭關西交流道的負擔。