劉冠廷（左起）、莊凱勛、張榕容在《第三佈局 塵沙惑》對戲精彩。（CATCHPLAY提供）

劉冠廷（右）在《第三佈局 塵沙惑》遭李銘忠持槍脅迫。（CATCHPLAY提供）

犯罪懸疑台劇《第三佈局 塵沙惑》上周日（27）日播出5、6集後，爆炸性劇情轉折引爆熱議，不只推動影音平台25％的觀看率再成長，第6集收視更榮登HBO頻道今年至今第一名，在Yahoo奇摩電影針對搜尋大數據與口碑分析，也奪下6月份戲劇與影集雙料口碑排行榜冠軍，以及2021上半年台灣戲劇影集口碑排行亞軍；針對收視與口碑佳評如潮，3位男女主角莊凱勛、張榕容、劉冠廷都非常開心，已在熱列討論之後疫情如果真的解封要怎麼回饋粉絲！

莊凱勛開玩笑表示，劉冠廷在第一集與黃薇渟的大膽床戲中，精實六塊肌超吸引人，可惜畫面太少，因此拱他要露六塊肌；劉冠廷則反過來揪莊凱勛要一起露！經常被虧是該劇「男主角」的張榕容也被問要有什麼貢獻，她搞笑地說，自己可以負責摸兩人的六塊肌或露一下小蠻腰。

飾演劉冠廷前女友的魏蔓終於在第5集登場，自然不造作的演技，完整詮釋被迫從事特種營業女子的無奈和辛酸，與劉冠廷路邊對罵的一場戲更是讓觀眾驚呼「心碎」；當天播畢後，劉冠廷也與飾演倩倩的魏蔓、和飾演妮可的黃薇婷共同現身IG直播與粉絲線上互動；隔空面對兩位「前女友」，劉冠廷透露：「家豪背負著以前的事件過著現在的日子，如果真的愛上妮可，是一種對倩倩的背叛，所以即便他很喜歡妮可，但還是不能大膽承認。」飾演倩倩的魏蔓表示：「倩倩很愛家豪，正因太愛他，所以希望家豪離開她，尋求更好的人生，才會在路邊飆喊自己是賤貨！」第1集就被性侵分屍的「妮可」黃薇渟則說：「觀眾請不要以為我只有在1、2集出現，後面還有我的好戲喔。」

《第三佈局 塵沙惑》劇情於上週播出的5、6集中出現驚人變化，23年前、3年前與現在的命案出現了蛛絲馬跡的連結，徐梓薇、楊啟逍與陳家豪積極展開的調查似乎也有了一些線索，關於家豪、倩倩與妮可的謎團也越來越錯綜複雜，而檢察官之子林明杰與分屍命案究竟有沒有關聯，也令越來越多網友紛紛臆測。在最新集數預告中，歷經身邊兩個女人都死於分屍案的劉冠廷似乎逐漸黑化，原本陽光的臉佈滿冷漠算計，預告最後一幕更是露出一抹令人不寒而慄的微笑。

飾演陳家豪的劉冠廷說：「大家一定要繼續看下去，後面劇情越來越緊湊，越來越精彩超乎想像，請呼朋引伴一起來猜猜接下來會怎麼發展？一起揪出兇手。」魏蔓表示：「我的故事之後會講得更詳細一點，也會有更細膩的呈現。」黃薇渟則說：「妮可的死是個小關鍵，之後還會出現我跟家豪之間的一些線索，也會將觀眾帶往更峰迴路轉的劇情發展。」