蔦屋書店松山站前店將在7月18日結束營業，未來將移至CITYLINK松山壹號店3樓新店鋪，預計在第3季開幕，因日本澀谷蔦屋書店轉型，新店鋪也將參考以Work Style為主軸。

蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店，是潤泰集團以加盟代理方式開設的書店，在2017年開幕，近期推出感恩回饋特賣。潤泰集團表示，此店鋪在CITYLINK 松山貳號店的空間，將在7月18日結束營業。

潤泰集團行銷企劃部接受中央社記者電訪表示，未來新店鋪將轉移至CITYLINK松山壹號店3樓的空間，預計於第3季公開、開幕，可能最快9月與大眾見面。

潤泰集團表示，新店鋪的空間共有380坪，比原本松山站前店一、二樓總共180坪還要大，新店鋪也將以工作、Work Style的概念發想。

潤泰集團解釋，日本澀谷的蔦屋書店在2019年就開始轉型，以共享空間為主軸，所以台灣也可能以此做為參考，發展新店鋪的概念。但潤泰集團也強調，每一家店都會有每一家店的特色，目前松山的新店鋪還在彙整資料當中。

潤泰集團指出，本來在蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店內的餐廳品牌WIRED TOKYO，將不會出現在新店鋪中。

TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店於7月1日至7月18日舉行感恩回饋特賣，書籍及文禮用品全面3折起，特賣結束就會結束營業，直到新店鋪準備完成才會再與大眾見面。