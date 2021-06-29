國內本土疫情持續升維持三級警戒，除了全力抗疫，各大專校院也發揮大愛貢獻自身能量，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。面對印度、英國變種病毒侵襲台灣，全球疫苗交貨卻屢傳遞延時，醫學界傳來令人振奮的好消息。中國醫藥大學校長洪明奇院士帶領抗新冠科研究團隊，運用新組建之分子細胞快篩平台，在FDA核可的臨床藥物庫與具有抗冠活性的中醫藥研究結果中，開發對抗印度、英國以及南非變種病毒的抑制劑-雙硫侖（Disulfiram），具可阻斷變種病毒入侵的高潛力。

世界知名癌症基因科學家洪明奇院士帶領的中國醫藥大學抗新冠科研團隊，因應國內新冠病毒侵襲和印度、英國、及南非變種病毒的迅速傳染，以多軌並進方式，除在FDA核可的臨床藥物庫找到雙硫侖（Disulfiram），更攜手臨床中醫師以傳統中醫藥典為基礎，共同研發中藥複方「防疫一號」及「防疫二號」藥方茶包之後，以嚴謹科學模式優化相關藥物進一步研發《中醫大抗冠方劑》，其對於變種病毒株有更好的，抑制效果。

在病毒肆虐的關鍵時刻，中醫大抗新冠科研團隊聚焦「雙硫侖抑制以及預防新冠病毒感染」及「防疫一號及防疫二號茶包抑制變種新冠病毒感染」，發表具前瞻性的研究成果，希望防疫艱困的關鍵時刻，對國人健康有所助益。

然而隨著三級警戒不斷延長，人的心理素質也面臨極大考驗，居家工作的父母每天都會面對工作、育兒雙重壓力；外地就學的學子為了防疫、學習被迫跟家人分隔兩地，嘉南藥理大學為了讓同學安然度過疫情，在積極協助同學辦理「教育部紓困4.0方案」經濟補助的同時，也推動一系列「宅身不宅心」線上心理健康促進活動，令大家因疫情而浮躁不安的心獲得舒緩，減低疫情帶來的衝擊。

嘉藥學生輔導中心了解到同學於疫情期間，被迫在宿舍或家裡線上學習，心情難免煩悶，因此在6月下旬，舉辦9場線上電影院，由專業心理師陪伴學生看電影聊生活，目前已辦理7場次，共計有650位學生參加，獲得熱烈迴響。

參加的學生回饋說：「在疫情之下還能這樣享受影片很幸福，謝謝老師對影片的講解，知道了電影中要表達的想法，讓我反思很多，也漸漸可以體會到人生中有得必有失，好看又有意義的電影，是疫情中很棒的紓壓活動。」學輔中心表示，還有2部影片將播放，歡迎同學與心理師看電影聊生活，豐富心靈世界用健康的心態一同抗疫。1111人力銀行也建議學生們可以利用防疫期間多自我充實，提升語言、軟體應用技能，TUN大學網及進修網都有針對這類的需求，提供多元資訊可供參考。

因應COVID-19疫情，諸多企業和校園紛紛啟動居家辦公或遠距教學，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，其中的「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。