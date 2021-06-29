友達集團旗下背光模組廠達運（6120）公告指出，為活化資產、提升營運效率，將處分位於蘇州工業區的土地、建物與附屬設備給蘇州新合生置業有限公司，初估處分利益約人民幣1.23 億元（約新台幣5.3億元），可望貢獻每股盈餘約0.8元，認列時間要視交易進度而定。

《營建股》皇鼎出售汐止聯合A廠 交易總額16.38億元
《金融》臺銀主辦文曄聯貸 超額認購最終以120億元結案
#達運 #蘇州 #人民幣 #建物 #土地廠房