達運出售蘇州土地廠房 處分利益人民幣1.23億元 20:002021/06/29 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達集團旗下背光模組廠達運（6120）公告指出，為活化資產、提升營運效率，將處分位於蘇州工業區的土地、建物與附屬設備給蘇州新合生置業有限公司，初估處分利益約人民幣1.23 億元（約新台幣5.3億元），可望貢獻每股盈餘約0.8元，認列時間要視交易進度而定。 《營建股》皇鼎出售汐止聯合A廠 交易總額16.38億元 《金融》臺銀主辦文曄聯貸 超額認購最終以120億元結案 #達運 #蘇州 #人民幣 #建物 #土地廠房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》英國單日確診倍增 達2.28萬人 12:002021/06/29 財經 中國式現代化 經濟總量占全球17％ 04:102021/06/29 焦點新聞 民間參與公共建設規模破2000億元 高雄推案量6都之最 18:482021/06/29 財經 無視禁止「炒作狀元」 山西永濟中學校長遭取消5年晉升資格 15:252021/06/29 兩岸 新莊副都心滯銷 遠雄人壽再被罰200萬元 16:532021/06/29 財經 搶千萬天珠32刀劫殺合夥人改判免死 法官：未達極度殘虐 07:442021/06/29 社會 強盜殺害天珠商人 2嫌二審判仍可教化免死 13:372021/06/29 社會 蘇達傳授變大術 偕郭子當《壞姊妹》 04:102021/06/29 娛樂新聞 裕民攜手WMO 擴大進軍離岸風電 04:102021/06/29 財經要聞 上半年商用不動產量能創新高 專家：下半年兩樣情 18:112021/06/29 房市新訊 《鋼鐵股》Q2業績續拚高 新光鋼攻回80關 12:342021/06/29 財經 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 跟台積電差距多大？ 中芯CEO趙海軍喊話：能與任何公司比較 - 財經 夜市微解封仍只限外帶 經部將訂人流上限指引 - 財經 小資女貸款All in股海含「紓困10萬」 當沖賠百萬後哀號：該怎麼還 - 財經 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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