目前全國仍維持三級警戒，除了全力抗疫，各大專校院也發揮大愛貢獻自身能量，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。自從教育部5月中旬起因應疫情提倡：居家防疫停課不停學起，校園學習熱度不減反增，培育人才不遺餘力的國立政治大學近日更傳出喜訊，政大近日成為亞洲16所頂尖大學組成「全球產學未來人才培育策略聯盟」（University Allance in Talent Education Development UAiTED）的一員，將與16所亞洲一流大學分享教育資源，發揮共學精神。

政大郭明政校長日前簽署合作協議書，正式加入UAiTED聯盟。溫世仁文教基金會長年深耕人才培育，集10餘年海內外產學合作經驗，致力培養未來社會所需人才作為重點發展項目。以「立足亞洲、拓展全球合作」為目標，2019年共同成立「全球未來產學人才培育策略聯盟」。目前已有成大、師大、台科大、新加坡國立大學、新加坡南洋理工大學、馬來亞大學、博特拉大學、馬來西亞國立大學、馬來西亞理科大學、拉曼大學、香港科技大學、香港城市大學，再加上政大，共17所大學簽約加盟。

郭明政強調，政大未來將強化跨國產學合作，共同培養全球未來產學優質人才。他特別感謝聯盟主席曾志朗院士及所有夥伴大學的支持與歡迎。他指出：「本校當積極參與各項計畫，除了台灣聯大的成員，我們也當與最頂尖的夥伴大學全方位交流與合作。」

受疫情影響，聯盟人才培育願景不中斷，2021年已規劃相關培育資源，包括史丹佛校友企業家演講，並研發聯盟特色課程。若國境解封，將與國家實驗室及國內外企業合作實習、7月也將舉辦以聯合國永續發展為主題的跨國競賽。因為疫情，將先推動線上虛擬實習。郭明政強調：「政大師生應該珍惜機會，政大成為亞洲大學、世界大學的理想，將更加速實現！」

大專院校除了育才、結盟為學子創造更多舞台外，近年更在教育部推動下，致力USR大學社會責任，國立中山大學響應文化部4.0紓困方案，除原有的行政輔導機制，更進一步推動「藝企相挺，疫起公益」媒合計畫，結合學校輔導與企業專案資助，協助各類型藝文團隊提出具社會公益性質的提案，規劃籌募百萬元的資金，將企業的愛心轉為藝文能量，攜手藝文團隊回饋社會。

「這是全國首創，開發因應疫情時代的藝企合作模式。」中山大學社會實踐與發展研究中心執行長楊靜利指出，受到疫情影響，國內藝文活動停滯，許多藝文團體面臨營運危機，中山結合校內公共事務管理研究所、藝術管理與創業研究所，以及管理學院USR「產學合創‧在地共融」計畫，共同發起專案，號召企業資助藝文團體，再由藝文團體提供與社會需求結合的方案，將藝文能量推送至偏鄉實行公益演出，或以線上形式的藝術教育課程，讓藝文資源更加開放、面向大眾；一筆資源創造多重效益，創造藝企之間更多的連結。

中山大學管理學院副院長郭瑞坤強調，文化部推行將「促進文化發展」列入企業社會責任（CSR）報告書範圍中，藝企合作的模式也越來越多元，但如何將這些公益資源相互串聯，「大學是一個很好的橋接者。」藝術管理與創業研究所副教授謝榮峯表示，透過這個專案，可在關鍵時刻為藝文團隊帶來及時的紓困協助，也開創更多藝術與公益及大眾需求間更多的可能性。