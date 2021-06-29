受到新冠疫情影響，三級警戒防疫延長到7月12日，半導體、面板等科技大廠也都提升防疫層級，目前正值新鮮人求職旺季，相較以往面對面招攬新鮮人情景已不復見，因應疫情，各科技大廠早已提前部署，包括面板大廠及國際半導體設備廠，全面改採線上徵才。

根據教育部統計處資料，2009~2018年的10年間，半導體相關科系（包括電機、材料等）大學學士畢業生佔比全體畢業生從20.25%下滑到16.19%；博士畢業生從35.76%減少到26.26%，約800多人左右。廠商端也預估，到2030年止，每年至少需要250名的半導體相關博士級人才，而人才稀缺也令台灣半導體產業頭疼。除了台灣大廠，其他國際半導體廠在台投資擴點，也擴大徵才範圍，幾家半導體設備廠同步徵才，除了新鮮人年薪突破百萬元，還有股票選擇權或認股現金回饋，盼留住高端人才。

根據1111人力銀行發言人黃若薇表示，使用1111主網關鍵字搜尋「工程師」出現近8萬5000筆工作機會，相較去年同期（2020年6月）呈現向上趨勢，增加1成左右。顯見疫情加速產業數位轉型，今年台灣就業市場仍以科技業為主要動力，整體徵才市場中，數位行銷、電子商務等領域的人才相當搶手。

國內疫情自5月爆發，衝擊民生服務等內需求產業，惟科技業人才缺口仍在，招募的部分，線上徵才計劃照舊，科技業被視為台灣的「護國產業鏈」，人才需求暢旺，今年初就有知名大廠放寬徵才標準，向來只向台、成、清、交畢業生招手，現在也放寬至所有國私立科技大學相關科系畢業生，都可應徵如助理工程師這類職缺。

黃若薇指出，從人才供給面來看，科技大廠有不得不「超前部署」的壓力，很多初入社會的新鮮人來問，研發工程師與製造工程師哪個好？其實兩者身分是相輔相成，把產品完整的呈現到客戶的手上，每個人都得各司其職，做好自己的工作，並沒有所謂的尊卑之分，也沒有誰高誰低的問題。

還有網友問，系統廠跟國營事業哪個比較好呢？網友表示系統廠很操，薪資成長速度慢，還需要常加班，想因此轉向國營事業。有一線系統廠經驗的網友則在PTT回應其實並不盡然，他分析30幾歲的工程師才是這行主力，也因此各廠搶人搶得兇，只要經驗豐富，「最基本年薪百萬上下還是有的」。