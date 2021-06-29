俄羅斯日前在公開海域測試其30年來最巨大的核動力潛艇，測試的時也正好是在英國海軍驅逐艦在黑海與俄軍緊張對峙僅數天之後。據俄羅斯國防部宣稱，這艘最新型的核動力潛艇別爾哥羅徳號(Belgorod)將會搭載6枚波塞冬(Poseidon)核動力魚雷，在極隱密的狀態下進行全球部署。

據英國《每日電訊報》引述俄羅斯官方媒體報導稱，別爾哥羅德號核潛艇週末在白海進行了測試。它被認為是30年來世界上建造的最大潛艇，水下排水量超過2.4萬噸。它除了可以當作小型深海潛艇的母艇之外，還配備有械手臂，能夠干擾甚至切斷海底電纜。

報導說，別爾哥羅德號於去年4月下水，目前正在接受製造商的測試，將在2021年年底前交付給俄羅斯海軍。英國皇家海軍今年早些時候宣佈將部署一艘間諜船，專門用於阻止此類潛艇切斷海底通信電纜來破壞英國的網路。

俄羅斯庫爾斯克號核潛艇的首艘衍生型別爾哥羅德號核潛艇，於2020年4月下水，它長184米、寬18.2米，排水量2.4萬噸，是俄羅斯現役體型最長的潛艇。（圖／衛生通訊社）

據接近俄國防部的消息人士說，別爾哥羅德號核潛艇將在俄羅斯太平洋艦隊服役，但西方國家擔心它將被部署至北極和北大西洋。因為近年來，莫斯科大幅增加了在這些地區的潛艇活動。

報導說，英國國防大臣本．華萊士5月曾表示，俄羅斯是英國的頭號敵對威脅，俄羅斯軍艦經常造訪英國海域。自2013年以來，英國發現俄羅斯海軍各種裝備的次數已經超過150次。

尤其直得注意的是，別爾哥羅德號核潛艇測試的幾天前，俄軍在黑海對英國海軍戰艦進行警告射擊。英國國防參謀長卡特上將事後警告，在這樣一種對峙中的任何錯誤都可能導致全面戰爭。

俄國防部還稱，別爾哥羅德號正在監視於當地時間週六進入黑海的美海軍羅斯號導彈驅逐艦(USS Ross DDG-71)。

別爾哥羅德號核潛艇是949A「庫爾斯克號」核潛艇的衍生型，長184米、寬18.2米，將成為首個裝配有核動力波塞冬無人水下核載具的載體，預計會搭載6枚。西方軍事專家評估，波塞冬排水量為數十噸，以特製的潛艇運送。波塞冬以核動力推進，其航速和下潛深度連最先進的大型水下導彈巡洋艦也無法企及，它能獨自沿著最佳航線到達目標，且航程距離幾乎沒有限制。因此對北約潛艇攔截系統來說，波塞冬是極為難纏的目標，它能攜帶常規彈頭與核彈頭。其爆炸威力足以炸毀整個海軍基地，或造成人工海嘯淹沒沿岸城市。