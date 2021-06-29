恒松祐里坦言收到《AV帝王2》的邀約時，確實有不少顧慮。（Netflix提供）

恒松祐里7月5日她將發行首本寫真集。（雅慕斯娛樂提供）

22歲日本新生代女星恒松祐里近日在Netflix影集《AV帝王2》飾演AV女優乃木真梨子，與山田孝之有多場全裸床戲，獻出出道以來最大尺度，她29日接受台媒視訊訪問時，表示家人都很支持她接演，但也擔心未來結婚會影響到另一半，還透露山田孝之不怕拍吻戲嘴裡會有味道，大方揪她一起享用「泡菜炒豬肉」的趣事。

童星出身的恒松祐里，演出的角色多半是清純鄰家女孩路線，對於這次的破格演出，她坦言收到邀約時確實有不少顧慮，「不過因為看完劇本跟第1季，還滿想試試，跟家人討論過後，他們也都很支持，就決定接下這個角色」，也坦言還是會擔心以後結婚，夫家可能會介意，但既然已下定決心接演，拍攝前也沒特別再什麼準備或心理建設，反而對於要怎麼進入角色感到緊張。並該劇是她拍過最久的一部作品，「能參與這麼大的作品，讓我更加有自信」，拍完後也對AV產業改觀，發現大家原來都是抱著這樣的熱情在拍片。

《AV帝王2》恒松祐里問候台灣粉絲

提到與影帝山田孝之的合作，恒松祐里難忘第6集中有一場村西透（山田孝之飾）因負債累累，崩潰對著所有人大罵的戲碼，她表示當時山田孝之大概即興加入了將近2倍原本劇本中沒有的台詞，讓她超震撼。也因為山田孝之戲份重，台詞又多，恒松祐里在片場都不太敢主動搭話，怕會打擾到對方。不過她也笑曝有次拍攝吻戲前，當天便當正好是「泡菜炒豬肉」口味，她雖然肚子很餓，但怕吃完嘴巴味道會太重，就遲遲不敢拿起來享用，沒想到一轉頭就看到山田孝已經開吃，還熱情向她招手說「一起吃就不怕了」。

7歲就踏入演藝圈的恒松祐里，也笑曝「從沒有記憶開始就進入這一行」，當時只是一種去補習班學才藝的心情上表演課，直到國中才萌生「要對工作負責任」的意識，她分享19歲時出演漫改電影《虹色時光》，飾演一個相當陰暗的角色，「周圍的人都給我『不認真演的話是絕對演不好』的感覺，所以很努力去演，過程中確實也被導演罵很慘，但這算是改變我很大的契機，因為這樣覺得要更加成長。」也希望藉由《AV帝王2》，顛覆觀眾對自己的印象，「之前都是比較元氣少女那種，很少演這麼女性的角色」，想展現自己氣質優雅的一面。

除了《AV帝王2》，7月5日她也將發行首本寫真集，她說：「寫真裡昭和的造型，靈感是從《AV帝王2》，我自己是1998年平成出生，這對我來說很新鮮，不知道那時候的人頭髮為何要梳這麼高，嘴唇還要先畫好唇線再塗顏色，因為現在的人化妝講求快速自然，那時候的人對美的意識都好高喔。」並表示目前就是好好把握每個演出機會，也正在學英文，希望有機會能接到國外的作品。至於有沒有想要嘗試的角色？她說：「從以前就想演間諜，很喜歡某部英劇裡的女間諜，覺得很酷，拿槍射擊的樣子很帥氣。」也相當喜歡漫威女英雄「黑寡婦」。

恒松祐里5年前曾來台拍攝網路微電影《說不出的那句話》，第1次出國體驗就獻給台灣，大約1周的時間，都是快樂的回憶，也難忘小籠包、剉冰等美食，還笑說自己唯一記得的1句中文就是「我不會講中文，我是日本人」，講完後自己也忍不住大笑。最後希望疫情可以趕快過去，有機會再次來台旅遊或工作，也隔空喊話台灣粉絲：「疫情在家期間，有空也可以看看我的作品喔！」