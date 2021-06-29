中國工程院院士鍾南山28日出席廣州醫科大學的畢業典禮，並在致辭時分享他對追求健康的心得。而84歲的鍾南山有挺拔健碩的身材，身材絲毫不遜色於年輕人，這也得益於他幾十年如一日的鍛鍊，令不少年輕網友都稱羨，直言自愧不如。

在衛生健康領域，什麼是最好的創新？鍾南山表示，那就是以健康為中心，代替治療為中心，「大家要健康，要不得病、少得病、得小病」，特別要注重早期干預。比如針對新冠疫情，就是以健康為目的，不讓它傳播。

鍾南山稱，希望同學畢業出去工作之後，不管從事甚麼醫療領域工作，都是要以健康為中心，「要保持良好的心態，其中非常重要的是要有追求。心裡有一個堅定的追求，煩惱也會因而拋之腦後。正因為有追求，你們就會堅持創新發展、力爭上游」。鍾南山又說：「再過幾十年，醫療水平又會大大提高。希望同學們這一代，都能高高興興地活到100歲」。

此前，鍾南山曾談到一直沒有改變過運動的習慣。在日常繁忙工作之餘，每周都要抽出3、4天鍛鍊，每次時間都會保持在40到50分鐘。鍾南山不吝分享自己的健身方案：「主要是先跑步25分鐘左右，鍛鍊下肢和內臟；然後做雙槓上撐，一次20下，還有一口氣10個引體向上以及仰臥起坐，鍛鍊上肢力量。」除了健身，鍾南山還會選擇游泳，「有時候一兩周全家還會出去游泳一次。」