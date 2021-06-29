忠孝東路行車糾紛街頭開打（記者爆料網）

中年男擺出類似跆拳道架勢。（截自《記者爆料網》）

中年男使出一記側踢。（截自《記者爆料網》）

台北市信義區忠孝東路5段，今天下午疑似發生逼車糾紛，兩名男子當街大打出手，除了出拳互毆，其中一名中年男子還擺出類似跆拳道的備戰姿勢，邊說話邊靠近另名男子，趁隙使出一記側踢，架勢相當專業。不過最吸睛的是一旁勸架的女子，她穿著緊身褲顯得雙腿修長、身材姣好，不停喊「好了、好了」，最後雙方也各自上車，結束一場街頭糾紛。

這場街頭糾紛發生在今天（29日）下午4時許，有路過民眾拍下影片，只見一輛黑色轎車與一輛黑色休旅車停在忠孝東路5段、松山路口，疑似發生逼車糾紛，兩名男子當街推擠怒吼，並出拳互毆，另有一名穿著緊身長褲、身材姣好的女子，在一旁不停喊著：「好了、好了」。

其中一名穿著長褲的中年男子，一度擺出類似跆拳道的備戰姿勢，雙手下垂、雙腳前後站立，並前後跳動，最後趁短褲男不注意，使出一記側踢，感覺是個練家子。不過最後雙方打完、吵完就各自上車，結束了一場街頭糾紛。