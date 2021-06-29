去年衛福部疾病管制署王姓專門委員，在辦公室怒罵關姓同事「考績不實、不要臉、不知恥及信口開河、貪汙犯」等，一審將王男依誹謗罪判處拘役50天，可易科罰金，他提上訴，請求法官給予緩刑，但遭二審駁回定讞。

58歲的王男碩士畢業，疾管署專門委員、月收入新臺幣7萬元，他與辦公室關姓同事因工作考勤發生衝突，他在辦公室內怒罵對方偽造文書、詐領獎金，「臉皮真厚還敢來上班」，信口開河、貪汙犯等，關提告後，檢方起訴。

台北地方法院第一審依誹謗3罪，各處拘役20天，執行拘役50天，可易科罰金，王男提上訴，稱是受對方罷凌、挑釁，盛怒之下始口不擇言，他偵查時即坦承犯行，表示悔悟，態度良好，非無和解誠意，請從輕量刑以勵自新並給他緩刑。

台北地院第二審認為，王男未能充分體認其所為造成告訴人之損害非輕，於案發後仍與告訴人間多有紛爭，難認有暫緩執行本案所定刑罰之必要，駁回他的上訴，不給予緩刑，全案確定。