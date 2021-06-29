綜藝天王吳宗憲近日人紅是非多，上周以通訊軟體PGTalk執行長名義，砸3000萬元購買11萬快篩試劑贈各地村里，反遭新北市永和區安和里里長鄧長安發文指控「假好心真行銷」，對此，他也已透過律師提告，怎料29日再被踢爆疫情期間辦卡拉OK大賽，有群聚嫌疑。

吳宗憲近來努力為自家通訊軟體打知名度，日前還邀巫苡萱、小鐘等藝人與直播主，舉辦「直播卡拉OK大賽」，但昨又被週刊爆料報導，有工作人員不滿他在疫情期間堅持要辦活動，在IG限時動態中寫道：「某過氣藝人堅持要求本公司團隊幫他舉辦，現在疫情十分嚴峻，我需要自保！」對此，吳宗憲接受本報訪問時，表示錄影當天都有做好防疫工作，且已經做到最全面，也無奈喊：「難道演藝圈藝人或者體育界球員，他們都不應該在最苦難的日子當中尋求生路嗎？」

吳宗憲稱已經找出該IG的主人，是某家攝影器材公司的員工，因為沒有接到他們公司的案子，回去被老闆修理所以挾怨報復，讓他忍不住氣罵「就這麼件鳥事，現在說人已經離職，但是我絕不寬貸，一定要追究到底，以昭炯戒，否則隨便一個阿狗阿貓在那裡胡說八道，我就要疲於奔命？我一定要他付出代價！」