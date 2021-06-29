疫情帶動用戶對於個人健康管理的重視，支援血氧飽和度追蹤（小米手環6不屬於醫療器材，不得用於醫療用途）、24小時心律監測與睡眠監測等功能的小米手環6於台灣市場的開賣消息一釋出，根據小米客服中心、全台小米實體門市與合作夥伴統計，小米手環6自宣布以來詢問度與關注度超越上一代近3成，小米台灣對米粉與用戶的熱愛與支持深表感謝。

小米手環6於全球發表以來，小米台灣首要目標即是以最快的速度引進台灣市場，以回應米粉與廣大用戶的需求，但小米恪守在地市場法規與政策，以確保提供用戶最安全及完善的產品與使用體驗，依規定取得相關認證與函文所需費時，同時物流運輸中受全球疫情等因素影響，小米台灣於今（29）日緊急宣布小米手環6將調整為7月1日預購開跑，並於7月1日推出「小米手環6 樂齡健康送」買一送一預購活動，另於7月底前陸續出貨。

小米手環6擁有1.56吋AMOLED 螢幕，相較於小米手環5顯示面積提升50%，讓用戶可清楚閱讀任何簡訊、來電與通知提醒，新增支援血氧飽和度追蹤、24小時心律監測、睡眠監測等功能，即時為用戶把關健康數據；小米手環6內建高達30種運動模式，化身手腕上的健康教練，即時為用戶檢測運動成效，疫情在家也能做好健康管理；同時，提供高達60多種個性錶盤及多色專屬錶帶，兼顧實用及美觀，為用戶的OOTD更加分！

小米手環6售價為新台幣$1095元，隨盒標配石墨黑腕帶，另可以新台幣$95元加購象牙白、玫瑰紫、石墨黑、天空藍、熱力橙、向日黃、青松綠及藕荷粉等8色腕帶，將於7月1日上午10點起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、遠傳電信、全國電子（實體門市與全國Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）開放預購，並於7月底前陸續出貨。

為感謝米粉們在小米進入台灣市場7年以來的熱切支持，小米攜手通路合作夥伴們推出「小米手環6 樂齡健康送」活動，祭出超過700條小米手環6免費送給米粉家中的長輩們，讓用戶一條把關個人健康數據、另外送一條給家中長輩，為米粉們暖心照顧家人的健康；數量有限、送完為止。

「小米手環6 樂齡健康送」活動將於7月1日上午9時30分於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物與燦坤3C線上購物預購開跑，祭出小米手環6限量預購買一送一；每人限預購一組，贈品數量有限、送完為止。同時，於7月1日在全台3間小米之家與21間小米專賣店前10位預購小米手環6的消費者，以及全國電子全台Digital City店與全國電子文心秀泰店前3位預購小米手環6的消費者，出示家中樂齡族（60歲以上，不限本人）證件乙張，出貨時將免費再贈小米手環6乙條；每人限預購一組，數量有限、贈完為止。另外，蝦皮商城小米官方旗艦店將另行於7月1日起舉辦小米手環6預購慶活動，下單預購限量贈送小米手環6專屬腕帶，還有機會抽中小米最新發表的超夯智慧型手機，詳情可見蝦皮商城小米官方旗艦店。