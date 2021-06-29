Delta變種病毒入侵屏東，屏東的防疫工作也引起各界關注。不過，資深媒體人羅友志觀察了這次的防疫情況後直言，2022年的選戰提前開打了，並指民進黨這次大張旗鼓挹注資源防疫，就是擔心未來選情，他呼籲應放掉政治把病毒當一回事，因為病毒沒有投票權，他更指出，這次防疫過程中民意出現轉變，「817再也沒有了」。

羅友志今(29日)在政論節目《新聞大白話》中(節目50:20處開始)，對主人持表示，「你不覺得2022選戰提前開打了嗎？6月10幾號的時候提前開打了，開始攻北農事件的時候，已經開打了；攻侯友宜確診數很多下不來，已經開打了」。

羅友志指出，民進黨想守住屏東和其他執政縣市，未來若爆發任何病例，一定會用同樣規格應對，因為他們要選舉，蔡英文現在是民進黨黨主席，正在指揮選戰，屏東縣長潘孟安必須弄好，不然下一個接的怎麼選？桃園市長鄭文燦也是，諾富特要守好，不弄好怎麼選下去？

羅友志發現，若用選戰思維，特別呵護某個地方，那個地方民調一定垮，他還以鄭文燦為例說明，如果當初讓鄭文燦自己出來管，而且真的管的好，今天大家不會這麼關注新北市長侯友宜和台北市長柯文哲，若今天開記者會的不是柯、侯，而是鄭文燦，他的民調會剩這樣嗎？就是因為要保護鄭文燦，保護過頭，全部人壓上去不讓他浮出檯面，搞到現在變這樣。

羅友志分析，柯文哲和侯友宜承擔起責任，口不出惡言，把事情弄好，而老百姓的眼睛從那時候開始轉了，817再也沒有了，因為柯、侯告訴你，不噴口水，做給你看，「雖然上面要搞我，保護鄭文燦，我做給你看」。

羅友志直言，這次民進黨就像在保護鄭文燦那樣，資源都往那裡去，同樣的模式台灣還能再承受嗎？現在根本是在做2022選舉戰，且也沒看到他們想從屏東開始全面防堵疫情，只是想把屏東顧好，難怪大家會說，那是院長、總統故鄉，「我很討厭這種說法，因為全台灣叫同島一命，屏東顧好，大家才能顧好，可是你現在眼睛只有屏東，其他地方不管了，沒有促成Delta病毒的殲滅戰，反而變成選舉認知戰，屏東、桃園守下去，下一個才好選」。

羅友志也說，放掉政治，把病毒當一回事，病毒不會管藍綠誰執政，病毒不會選2022要給誰投票，病毒沒有投票權，真的有投票權的是老百姓，看這次民調，老百姓醒了，他們支持的不是會發哏圖的，而是誰做的好。