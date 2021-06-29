《瘋狂亞洲富豪》亞裔男神亨利高汀（Henry Golding）領銜主演《特種部隊：蛇眼之戰》敘述1個充滿決心毅力的獨行俠，在拯救了一個古老日本忍者家族—嵐影氏族的指定接班人之後，被納入這個家族。他在前往日本之後，嵐影氏族就開始教導蛇眼成為忍者戰士的各種技能，同時也給了一個他從小就一直渴望的東西「家」。但是當關於他過去的秘密漸漸揭露之後，蛇眼的榮譽感和忠誠度將受到嚴苛的考驗－即便那可能代表他會失去與他最親密的人的信任。

今（29日）曝光「蛇眼與白幽靈篇」花絮，揭開主角蛇眼的起源，漫畫書籍作者賴瑞哈馬表示，在創作漫畫時發想出蛇眼和白幽靈曾經是同袍兄弟的背景故事，而且他們還是一對忠誠的兄弟。安德魯光司飾演白幽靈說：「蛇眼救了他一命，於是就帶他回家去訓練，我們就像是黑白忍者，陰陽互補。」亨利高汀飾演蛇眼說：「蛇眼和白幽靈的關係，大概是漫畫史最偉大的關係之一，在電影中忠實呈現這個關係，賴瑞讓我們發揮創意敘述故事，跳出漫畫的框架，為特種部隊發展出全新宇宙。」電影將於暑假在台上映，