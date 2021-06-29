香港女星夏文汐1984年跟萬梓良合作《唐朝豪放女》一炮而紅，是80年代性感女神代表人物，名氣不輸邱淑貞、葉子楣等豔星，雖然現在較少出現螢光幕前，仍不時透過社群平台分享近況，近日她曬出一段辣舞影片，身材依舊火辣，讓大家讚嘆連連。

夏文汐近年積極經營微博，還玩起抖音，最近就曬出一段熱舞畫面，只見她頂著一頭俐落短髮，穿著豹紋外套，大開深V的設計露出胸前一片白皙，並微微露出黑色內裡，下半身則搭配牛仔熱褲，一雙修長美腿十分吸睛，她還跟上年輕人腳步，大跳抖音最近很夯的「東南亞吊鍊舞」，臉蛋凍齡，身材也依舊纖細苗條，根本看不出已經55歲。

夏文汐大跳辣舞，看不出已經55歲。（圖／翻攝自）

夏文汐臉蛋、身材都保養得宜。（圖／翻攝自微博）

夏文汐當年拍三級片走紅後，曾來過台灣拍《新龍門客棧》、《神鵰俠侶》等電視劇，也因來台發展結識台灣富商黃冠博，不久兩人即宣布婚訊，她也決定淡出演藝圈，為愛遠走美國，婚後生下3個女兒，目前已移居到洛杉磯。

近年，夏文汐常在微博發文分享生活，4月就曾透露已接種新冠肺炎疫苗，被粉絲關心打完疫苗會不會痠痛，她還俏皮回覆「不怕疼的」，此外，她也常PO以前作品畫面，讓粉絲跟著回顧女神經典。