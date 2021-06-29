等不及行政院政委唐鳳設計的「疫苗地圖」，桃園市長鄭文燦29日宣布，資科局已開發「線上預約平台」，預計7月1日上線，持健保卡就能預約，桃園疫苗施打方式將採社區接種站和醫療院所預約「雙軌制」，方便民眾就近接種。

鄭文燦指出，桃園疫苗接種方式採「雙軌制」，第一部分社區接種站仍採取分齡、分組、分時段接種，7月2日為77至78歲長者及67至68歲原住民長者、7月3日為75至76歲長者及65至66歲原住民長者、7月4日則為73至74歲長者及63至64歲原住民長者，符合年齡層的長者可在當日攜帶疫苗接種通知書、身分證及健保卡依指定時段，前往指定的社區接種站進行接種。

第二部分是市府資訊科技局與各醫療院所合作建立的「線上預約平台」，預計7月1日起正式上線，提供上一輪未施打及65歲以上還未接到通知而欲施打的長者，利用健保卡預約完成後，可前往全市超過60家的疫苗合約醫院、診所及衛生所施打，也歡迎長者多利用疫苗接種愛心計程車，前往各社區接種站或合約醫療院所接種。

鄭文燦也提到，目前因各合約醫院的莫德納疫苗量不足，孕婦疫苗門診多半採取限量掛號的方式，讓許多孕婦無法順利接種，7月1日新一批的疫苗配達後，各合約醫院孕婦專責疫苗門診將與長者施打計畫同步進行，市府也將視情形增加合約醫院孕婦接種所需的疫苗數量，讓孕婦盡可能在原產檢醫院，由熟悉的醫師評估後再接種，此外，孕婦也可持孕婦健康手冊免費搭乘市府提供的愛心計程車。

另外，已接種過第一劑的民眾，其健保卡雲端系統皆會註記，雖然目前國際疫苗市場現貨缺乏，但政府所採購的疫苗在配賦時均有納入民眾接種第二劑的數量，呼籲大家不用擔心，已接種第一劑疫苗的民眾，可於接種日起間隔第10至12周後，透過各醫院預約系統預約接種第二劑疫苗。