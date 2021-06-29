民進黨立委高嘉瑜日前捲入北市診所關說疫苗的風波，相關事件讓「館長」陳之漢和資深媒體人周玉蔻槓上，接連在網路開直播、電台節目唇槍舌戰，周玉蔻今天喊話蔡英文總統，民進黨中央不和館長切斷關係，那這個黨就沒救了。媒體紛紛報導此事，引起網友熱議。對此，PTT網友留言表示，「現在是胡亂打了膩」、「這演哪齣？不是自己人嗎？」。

資深媒體人 周玉蔻。(圖/摘自 周玉蔻臉書)

民進黨立委高嘉瑜日前捲入北市診所關說疫苗的風波，但她強調沒有關說，更強調，如果她有說謊，願辭去立委。這番回應卻遭周玉蔻臉書反批「謊言連連」，更要她辭立委。有網友留言表示，「館長這時好安靜」，周玉蔻則回應「不必期待」。

「館長」陳之漢。(圖/本報資料照片)

「館長」不滿自己遭到點名，23日在直播怒批周玉蔻「5個字」，並在27日直播對民進黨喊話，「側翼真的要管好，把他們幾個拴好，不要放出來咬人，如果咬到我，到時候選舉來了，你們就試試看，有時候選舉差距就在3、5%之間，真的有時候不要做得這麼過份」。

周玉蔻今29日則是在主持《寶島聯播網》節目時回擊(8:08開始)，「我不想叫他館長，他是個屁館長，那種肌肉男昨天講那種話，我鄭重跟民進黨中央黨部做網路文宣的；跟蔡英文總統、賴清德副總統警告一次，今後再跟這個沒腦的、莫名其妙、代表台灣無知負面力量的人再勾勾纏(台語:糾纏不清)的話，小心，我一定追殺到底。我不想跟他對號入座，他今天之所以這麼樣狂妄，而且到這種狀況，還不是蔡英文總統網路經營團隊造成，把他做大的，生個病還送個花」。

民進黨副祕書長林飛帆。(圖／本報資料照)

周玉蔻也公開點名民進黨副秘書長林鶴明、林飛帆，「搞網路的這些人，今天開始不跟館長切斷關係，我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部，立此存證」。周玉蔻也公開向蔡英文主席喊話，「不跟他切斷關係，這個黨就不要在台灣混下去」。

周玉蔻痛批，「民進黨中央在這次防疫作為上面，到底做了什麼事情？民進黨秘書長林錫耀，你們在幹嘛啊！這波裡面，誰是民進黨側翼，誰稀罕做民進黨側翼。現在最囂張的那個傢伙，每天在講髒話，講髒話我不會講啊，講髒話用膝蓋、大拇指就可以了，誰跟你比啊」。

周玉蔻更痛批，「今天講這麼多，就是要警告民進黨中央這些傢伙，在那邊跟人家拚點閱，不如去救人命。請蔡英文總統、林鶴明以後不要叫他館長，人家國立美術館的人才叫館長，他是什麼館長，他做大還不是大家把他慣壞的，下次選舉，民進黨人誰敢去蹭他這樣子做，我就把你倒掉」。

周玉蔻也在節目連線前民進黨立委林靜儀，周玉蔻表示，「今天歷史存證，你們(民進黨)在選舉的時候，誰再敢跟他(館長)去來往，林飛帆、林鶴民寫案子要去上他(館長)節目，要去蹭他聲量的話，你(民進黨)小心，我就把你殺到底，我有一個綽號叫周小刀，將來你們民進黨亂搞，我就變周大刀，懂嗎！疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎！」。

PTT網友留言。(圖/翻攝自 PTT論壇)

此事也在PTT八卦版引起討論，「血流成河！」、「挖賽，要炸DPP中央黨部」、「黨內互打，免費」、「建議都爆出來」、「所以疫情指揮中心幹了什麼好事 ，說出來聽聽啊」、「笑死」、「這演哪齣？不是自己人嗎」。