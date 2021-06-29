全國三級警戒，所有餐廳一律不能內用，因應居家防疫，一名男子天天叫外送，不料一個月後發生悲劇，除了伙食費驚人之外，身高180公分的他，體重竟一路從90公斤飆升至190公斤，甚至出現呼吸困難等症狀，差點喪命。

外送平台便利，手機點一點，馬上就有人把餐點送到面前，不過背後可能暗藏危機。大陸一名男子幾乎每天叫外送，一天平均可以吃五、六餐，而且都是一些高熱量食物，加上防疫期間在家久坐不動，身高180公分的他，體重原本90公斤，竟在一個月內就胖了10公斤，後來逐漸失控，甚至飆到190公斤。

綜合陸媒報導，這名男子每月伙食費高達人民幣5578元，約新台幣2萬4000元，狂吃外送的結果，除了花費驚人，更慘痛的代價是，隨著體重飆升，才走幾步路就會喘不過氣，還伴隨腰痛、鼻塞、睡眠呼吸中止症，常因為呼吸困難突然驚醒，甚至連洗澡、穿鞋都很困難。

根據國建署標準，男性腰圍最好不要超過90公分，不過該男就醫後發現，腰圍竟已胖到167公分，將近標準腰圍的兩倍，連網購平台最大號的9XL衣服都快擠不進去。為了健康著想，醫師替他進行切胃手術，以縮小胃容量，並減少食量，以免因過胖導致更多併發症。