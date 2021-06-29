大陸2021年前5個月汽車出口取得成長103％的好成績，大陸乘聯會祕書長崔東樹29日表示，海外疫情衝擊下，大陸汽車出口持續走強，尤其晶片短缺讓陸汽車出口有明顯利多，對歐洲、西歐出口暴增。

崔東樹29日在其微信號發表文章稱，大陸2020全年汽車出口罕見下滑13％，但2021年在海外疫情下，前5個月出口76萬輛，成長103％。崔東樹稱，尤其晶片短缺帶動大陸汽車出口，對歐洲出口暴增，新能源車出口歐洲有2.3萬輛，以西歐為主。