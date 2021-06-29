《娛樂百分百》招牌單元「凹嗚狼人殺」推出線上版。（八大提供）

八大《娛樂百分百》影片在官方YouTube頻道上架後，不僅登熱門發燒榜，短短2天內就破40萬人次觀看。因疫情考量，電視台也超前佈署，顛覆傳統，首創線上錄製招牌單元「凹嗚狼人殺」。線上版比照棚內錄製人數玩法，主持人加上來賓共10位，以異地視訊隔空鬥智。

主持人黃偉晉表示：「線上版狼人殺有個很不同的氛圍，仿佛回到國、高中學生時期，在家無聊會跟朋友語音聊天。」邱鋒澤也說：「感覺很新鮮，跟一般的狼人殺的網殺只能聽到聲音不太一樣，疫情期間可以透過視訊看到大家其實很興奮。」身體日前才康復，沒來得及參與首次線上錄製的陳零九則說道：「前陣子因休養身體無法參與，但聽到大家對線上版反應都覺得很新奇，也讓我開始期待我的第一次。」

對比棚內錄影，首次錄製線上版，黃偉晉最好奇的是「大家下半身有沒有穿？」坦言線上版很放鬆，「因為居家錄製，會有一種自在的隨性，休息時間想吃東西可以吃，想換衣服就換，非常非常便利。」婁峻碩則形容錄製線上版像在演出《末日電影》，他說：「因為末日電影的劇情通常是從視訊開始，然後一個接一個死亡，跟「狼人殺」遊戲模式超像。」此外，線上錄製卻意外讓婁峻碩無法專心，他自曝遊戲過程中沒時間看大家，只在意鏡頭前的自己，無形透露有自戀狂。而賴晏駒則開玩笑提議：「在家錄影很不錯，如果效果好的話，還是以後我們就改待在家就好？」