富邦金控今董事會通過，109年度股東常會將延至7月23日舉行，由於109年度現金股利分派案相關基準日之電子投票結果，已達該議案之法定通過決議門檻，考量其實際股東會開會結果將不再變動，今日董事會也通過並公告7月26日為現金股利除息交易日，8月1日為現金股利配息基準日，8月24日為現金股利發放日。

富邦金控109年度現金股利包括普通股每股現金股利3.0元、甲種特別股現金股利每股2.46元、乙種特別股現金股利每股2.16元，將一併於8月24日發放。

富邦金控去年稅後淨利創下歷史新高達902.72億元，亮眼的獲利表現也反映在股利政策，今年擬配發普通股每股現金股利3.0元及股票股利1.0元，合計總股利配發4.0元，創下歷史新高紀錄，配發率達46.8％。

根據富邦金統計，6月8日股東會電子投票截止日的股東出席率，已達盈餘分配案法定2分之1以上股東出席，盈餘分配案出席股東表決權，亦符合出席股東過半同意之法定通過決議門檻，故盈餘分配此案之電子投票結果已決議通過，符合證交所6月18公告現金方式分派股息基準日之相關規定，公司可於董事會決議股東會延期召開日期後，由董事會決議訂定現金股利基準日及發放日。

為方便股東規劃及運用現金股利，富邦金控於今日董事會通過現金股利分派相關基準日；惟普通股的股票股利將待7月23日股東會通過及獲得主管機關核准後，再由董事會辦理股票股利基準日及配發事宜。