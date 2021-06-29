香港壹傳媒（0282）宣布，今日與潛在買方就出售包括台灣《蘋果日報》網路版的Amazing Sino International Limited（英屬維爾京群島）全部股權訂立意向書，並接受其項下不具法律約束力的建議。建議須待簽訂合約及經盡職審查，潛在買方預期於2021年7月9日或之前完成該等事項。

壹傳媒（0282）公告指出，Amazing Sino及其附屬公司經營台灣蘋果日報網路版。訂約方同意致力於今年7月30日或之前簽訂正式交易協議。根據公司董事所深知、盡悉及確信，潛在買家為獨立於公司及其關連人士之第三方（定義見上市規則）。倘若及當有進一步事態發展時，壹傳媒將適時另行刊發公告。壹傳媒繼續停牌，直至另行通知。

上月14日台灣蘋果日報宣布，因營運上虧損持續，在非常不得已情況下，壹傳媒集團決定《台灣蘋果日報》紙本停刊，集中資源發展《蘋果新聞網》，該報在同月17日出版最後一份，並於18日起停刊。